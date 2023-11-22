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Ударом морських дронів знищено командира десантного катера РФ проєкту "Серна"

Олексій Тесля
22 листопада 2023, 15:57
Денис Нікітін був ліквідований в результаті нічної атаки українських надводних ударних дронів.
Нікітін
Дениса Нікітіна знищили в Криму / Колаж: Главред, Фото: @666_mancer, УНІАН, mil.ru

В результаті удару морських дронів по кораблях російських окупантів в Криму був знищений командир десантного катера проекту 11770 "Серна" старший мічман Денис Нікітін.

Про це пише український блогер Денис Казанський, посилаючись на повідомлення пропагандистів РФ.

Він також публікує скріншот повідомлення росЗМІ про те, що похорон Нікітіна відбувся в Новоросійську.

відео дня

Як уточнили в "Чорноморському окружному козачому товаристві", російський окупант був знищений в результаті нічної атаки українських надводних ударних дронів біля узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Уродженець красноярського міста Ажур Нікітін був учасником захоплення Криму і війни в Сирії.

Нікітін
/ @666_mancer

Як відомо, вранці 10 листопада в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, вибухи були чутні у Феодосії неподалік від нафтобази. Голосно було і в Чорноморському.

Удари по окупантах у Криму

Раніше повідомлялося, що у Криму вночі прогриміли потужні вибухи. У Міноборони країни-окупанта заявили, що вранці на територію Криму прорвалися три безпілотники.

Нагадаємо, представник Гур Андрій Юсов підтвердив, що удар по російському кораблю на заводі в Керчі був результатом дій українських захисників, і він підкреслив, що подібні повідомлення будуть з'являтися все частіше.

Водночас, заводи суднобудування, де окупанти відновлюють кораблі Чорноморського флоту, стали легкою мішенню для українських атак. Фахівці з Defense Express підкреслили, що Україна знищила вже третій корабель ЧФ, який знаходився в ремонті.

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Чорноморський флот новини Криму війна Росії та України
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