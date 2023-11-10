"Приліт в казарму і мінус два катери у морі": у Криму прогриміли вибухи

Рано вранці 10 листопада у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, вибухи було чути у Феодосії неподалік від нафтобази. Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер,
Голосно було і в Чорноморському. За словами місцевих жителів, було "чотири-п'ять прильотів, ймовірно, по прикордонній заставі". Інший місцевий житель повідомив, що в Чорноморському був приліт в казарму, рятувальники розбирають завали.
"У Чорноморському приліт до казарми, повідомляє наш підписник. І, можливо, два катери в морі минуснули", - зазначили на каналі.
У Міністерстві оборони країни-агресора Росії заявили, що над Кримом цієї ночі нібито знищили два безпілотники. Третій БПЛА збили над територією Тульської області Росії.
Тим часом "главаадміністрації Чорноморського району Криму" Наталія Писарєва попросила в місцевому чаті видалити всі повідомлення жителів про вибухи.
"Добрий ранок. Прошу без відео зйомок і фото, а також обговорення місця. Всі служби оповіщені, займаються. Адміністратора чату прошу видалити всі повідомлення", - написала Писарєва.
Оновлено. У селищі Чорноморське в окупованому Криму вражено два російські швидкісні десантні катери. За інформацією наших джерел, операцію провело ГУР, повідомляє Суспільне.
Вибухи в Криму
Увечері 9 листопада в окупованому Криму пролунав потужний вибух. У мережі повідомляють про те, що в Севастополі затремтіли вікна від вибуху. Після цього в центральній частині міста "полетіли" машини швидкої допомоги.
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що окупанти нібито знищили "повітряну ціль".
У ніч на 7 листопада в Криму звучали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.
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