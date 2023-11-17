В ОП розкрили сценарій закінчення війни й розповіли про терміни звільнення Криму

Терміни звільнення захоплених територій залежать від ряду факторів, упевнений Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк розповів про сценарій завершення війни / Колаж: Главред, фото: фото: 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, скріншот YouTube

Питання звільнення окупованих територій необхідно вирішувати з точки зору аналізу дій Росії на окупованих територіях, а також внесення швидких коректив в тактику проведення бойових дій.

"Якщо нам, наприклад, бронетехніка сьогодні не потрібна як ключовий елемент, а на першому етапі прориву оборони потрібні, наприклад, дрони, далекобійні ракети, системи РЕБ, авіаційний компонент, то все-таки потрібно, щоб вони були. Тоді ми можемо передбачати терміни (деокупації, - ред.)", - заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Каналу 24.

При цьому він упевнений в тому, що терміни звільнення захоплених територій залежать від ряду факторів:

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гроші і зброя у Росії;

ресурси і зброя в України;

терміни, коли ця зброя в достатній кількості буде використовуватися Україною або Росією.

Разом з тим представник ОП говорить про те, що в світі фундаментально змінилося розуміння, що без програшу Росії війна буде масштабована в будь-якому випадку і в світі будуть домінувати насильство і хаос.

"Коли ми говоримо про неправильний результат війни, він звучить, що країни-демократи об'єдналися і програли примітивній авторитарній країні. Не Україна програла. Я хочу, щоб ми все це усвідомлювали. І навіть ті, хто говорить, що це важко, неможливо, повинні зрозуміти, що це буде виглядати саме так – ніби країни-демократії набагато слабкіше окремої авторитарної країни", - сказав він.

Подоляк додав, що країни-демократії не зможуть претендувати на глобальне лідерство, а країни з авторитарними системами мають право домінувати і мають право інвестувати в атаку інших територій, не тільки України, при цьому Росія стане глобальним домінатором.

Сценарії закінчення війни

Раніше Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Після появи у ЗСУ сучасної авіації ситуація може змінитися, не виключив Роман Світан.

Нагадаємо, раніше був розкритий несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. У РФ хочуть зняти санкції і відновити отримання прибутку за рахунок продажу вуглеводнів, упевнений Валерій Клочок.

Нагадаємо, раніше Олександр Хара розповів варіанти завершення війни в Україні. Експерт вважає, що для України було б добре, якби росіяни зрозуміли, що більше не можуть вести цю війну.

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