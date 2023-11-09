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Суднобудівні заводи у Криму стали вразливими: розкрито потужні цілі Storm Shadow

Яна Ставська
9 листопада 2023, 05:30
Storm Shadow/SCALP стали найбільш результативним протикорабельним озброєнням України, підсумовують військові аналітики.
флот, Черноморский флот, ЧФ
Україна продовжує знищувати Чорноморський флот росіян / Колаж Главреда. Фото: Defense Express, скріншот

Суднобудівні заводи, де окупанти ремонтують кораблі Чорноморського флоту, стали вразливими для українських атак. Експерти Defense Express підкреслили, що Україна знищила вже третій корабель ЧФ, який знаходився у доці.

Серед "жертв" Storm Shadow є також великий десантний корабель "Минск" і підводний човен "Ростов-на-Дону", а відтепер - ще й малий ракетний корабель "Аскольд".

У всіх трьох випадках - кораблі знаходились не просто у гавані, а на судноремонтному та суднобудівному підприємствах, зауважують аналітики.

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Це, за словами експертів, робить Storm Shadow/SCALP найбільш результативним протикорабельним озброєнням ЗСУ. Втім, тип цієї крилатої ракети не дозволяє ЗСУ вражати цілі просто в морі. Натомість, зауважується, Storm Shadow/SCALP здатні знищувати стаціонарні об'єкти.

"У випадку атаки стаціонарного об'єкта такої системи більш ніж достатньо. У випадку корабля, який нікуди не подінеться з сухого доку, або корабля у стінки під час тривалих робіт - також. А ось знайти корабель у морі - навряд, бо він може будь-якої миті змінити курс", - пояснюють фахівці.

Удари по російському флоту

У суботу, 4 листопада, в окупованій Керчі прогриміли нові вибухи. Як зазначив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, ЗСУ завдали ракетного удару по інфраструктурі суднобудівного заводу "Затока" в Керчі, де стояв один з найсучасніших кораблів російського Чорноморського флоту.

В результаті удару постраждав малий ракетний корабель окупантів РФ Аскольд проекту 22800 Каракурт. Олещук підтвердив ураження.

Як писав Главред, у ніч на 30 жовтня ЗСУ вдарили по місцю дислокації ракетно-зенітного полку ППО Міноборони РФ поруч з населеним пунктом Оленівка на заході Криму. Поранення отримали нібито 17 російських військовослужбовців, а також було пошкоджено п'ять автомобілів, і одна з машин вже не підлягає відновленню.

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