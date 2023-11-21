ЗМІ повідомляють про вибухи в Криму - окупанти стверджують, що 'все спокійно'

Природу і походження вказаних звуків журналістам точно встановити не вдалося.

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Окупанти перекривали Керченський міст / Колаж Главреда. Фото: Міноборони Британії, Telegram Кримський вітер

Низка українських ЗМІ та кримських пабліків повідомили про вибухи на заході Криму 21 листопада. Разом з тим, окупаційна "влада" стверджує, що все це - фейк, а в регіоні нібито все добре.

У центральній частині Севастополя з ранку чути звуки, схожі на вибухи і стрілянину з артилерії, повідомив, зокрема, кореспондент проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії".

Природу і походження вказаних звуків журналістам точно встановити не вдалося. Російська влада і військові РФ те, що відбувається, не коментували, навчань на цей день раніше анонсовано не було, зауважує видання.

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На тлі вибухів увечері понад годину було перекрито Керченський міст.

Проукраїнський паблік "Кримський вітер" опублікував кадр з, за твердженням авторів, палаючою Сакською ТЕЦ на тлі вечірнього Чорного моря. Вибухи були чутні в Євпаторії і Саках.

Що кажуть окупанти

Радник колаборанта Аксьонова Олег Крючков назвав "вкидом фейків" інформацію про атаки у Саках і Євпаторії.

"На заході Криму, як і в інших районах півострова, все спокійно", - стверджує він.

Вибухи в Криму і прогноз щодо його звільнення

Україна не приховує, що має намір звільняти Кримський півострів військовим шляхом. Щоправда, для цього необхідно позбавити противника логістичних шляхів. Принаймні можливість зруйнувати Кримський міст у ЗСУ вже з'явилася, раніше підтвердив військовий експерт Владисав Селезньов.

Експерти погоджуються, що терміни звільнення Криму напряму залежатимуть від звільнення українськими силами Херсонського лівобережжя.

Крім атак на російські судна в Чорному морі, ЗСУ також регулярно б'ють по аеродромах окупантів у Криму і атакують портову інфраструктуру, яку використовує Чорноморський флот.

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