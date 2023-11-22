Атака безпілотників з повітря і з моря: у Криму вночі прогриміли потужні вибухи

У міноборони країни-окупанта заявили, що вранці на територію Криму прорвалися три безпілотники.

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Крим атакували дрони з моря і з повітря / Колаж: Главред, Фото: defence-ua.com

У міноборони країни-агресора РФ заявили про те, що вранці 22 листопада Кримський півострів нібито атакували ударними безпілотниками.

Окупанти вже відзвітували про те, що їхня "ППО" впоралася з дронами. Про це йдеться в повідомленні МО РФ в Telegram.

Крім того, в міноборони країни-окупанта заявили, що вранці на територію Криму прорвалися три безпілотники, які нібито вдалося ліквідувати силам російської протиповітряної оборони.

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Що відомо про атаку морськими дронами

Водночас в МО РФ заявили про нібито знищення чотирьох безекіпажних катерів в західній частині акваторії Чорного моря.

За інформацією окупантів, безекіпажні катери рухалися в напрямку тимчасово окупованого Кримського півострова.

Звільнення Криму

Раніше ЗМІ повідомили про вибухи в Криму. Ряд українських ЗМІ та кримських пабліків повідомили про вибухи на заході Криму 21 листопада. Разом з тим, окупаційна "влада" стверджує, що все це - фейк, а в регіоні нібито все гаразд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ також регулярно б'ють по аеродромах окупантів у Криму і атакують портову інфраструктуру, яку використовує Чорноморський флот.

Як повідомлялося раніше, Україна має намір звільняти Кримський півострів військовим шляхом. При цьому можливість зруйнувати Кримський міст у ЗСУ вже з'явилася, раніше підтвердивши військовий експерт Владисав Селезньов.

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