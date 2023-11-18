Десант ГУР в Криму: спецпризначенець "Лютий" розповів про бої з окупантами

Боєць "Лютий" на невеликому катері з побратимами прикривав ударну групу десанту в Криму.

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Бійці спецпідрозділу Артан / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Рейди українських розвідників у захопленому РФ Криму є підготовкою до його звільнення, заявив боєць спецпідрозділу "Артан" ГУР Міноборони з псевдо "Лютий".

В інтерв'ю японським журналістам він розповів про місії в Криму в серпні і жовтні 2023 року.

За його словами, він на невеликому катері з побратимами прикривав ударну групу десанту, а воїни, які знаходилися на відстані 500-1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК Stinger, очікували ймовірні атаки росіян.

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"Лютий" уточнив, що в жовтневій операції брало участь близько 30 осіб, вона тривала кілька годин. Він також повідомив, що брав участь і в операціях зі звільнення так званих "вишок Бойка".

Українські розвідники уточнюють, що несподівані атаки України в Криму націлені на те, щоб продовжувати психологічний тиск на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.

Раніше повідомлялося про те, що партизани влаштували рейд у в/ч ЧФ у Криму і анонсували гучну"бавовну". Отримана інформація вже передана компетентним структурам, розповіли в"АТЕШ".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Криму були знищені десантні катери РФ. Замінити знищені кораблі окупанти не можуть, підкреслив Андрій Юсов.

Як раніше повідомлялося, у ВМС назвали втрати ЧФ в результаті удару по кораблях РФ біля берегів Севастополя. Крім корабля отримав пошкодження також військовий буксир РФ.

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