Підірвали гордість Чорноморського флоту: в ГУР розкрили деталі операції в Криму

У Головному управлінні розвідки повідомляють, що ушкодження російського ракетоносія "Аскольд" є результатом планованої роботи Сил оборони України.

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ГУР розкрило деталі операції в Криму / Колаж Главред. фото: скріншот із відео, mil.in.ua

Представник ГУР, Андрій Юсов, підтвердив, що удар по російському кораблю на заводі в Керчі став наслідком дій українських захисників, і наголосив на тому, що подібні новини будуть з'являтись все частіше. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Насамперед, це вже такі новини не унікальні. Регулярно продовжується планова робота Сил безпеки і оборони і відпрацьовується військові об’єкти противника на окупованих територіях. І в Криму "бавовна" лунає все частіше, і так і буде. "Аскольд" – чудова назва історична, так, але мова йде про військовий корабель загарбників, про носій "Калібрів"... Тому знищення кожного такого об’єкта – це дуже добрі новини. І переконаний, що їх буде більше", - сказав Юсов.

Водночас, як повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборониНаталя Гуменюк зазначила, що ремонт корабля "Аскольд" буде коштувати для Росії дорожче, ніж побудова нового корабля. Про це вона заявила в ефірі "Суспільне.Спротив".

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"Дійсно одна з таких "гордостей" Чорноморського флоту могла би бути, але не так сталося, як гадалося. Тому що вони дуже полюбляють такі сталі вислови, якісь "скрепні" промови і в цьому з ними злий жарт зіграно: Аскольдова могила спрацювала. Скоріш за все, дійсно, він буде похований, тому що обезголовлений. Те, що називають надбудовою в корабельній справі фактично знесено, тобто голову точно знесли. Відновити її скоріш за все буде більш високовартісним проєктом, ніж збудувати новий корабель", — сказала вона.

Також вона зазначила, що корабель "Аскольд" не здатен брати участь у військових операціях у найближчому майбутньому.

Крім цього, вона не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів, які сталися в Криму та Севастополі в ніч на 7 листопада. Вона відзначила, що потрібно дочекатись на офіційну інформацію щодо військової операції Сил оборони в Криму.

Удари по Криму

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 листопада в Криму звучали вибухи. Зокрема, голосно було в Бахчисарайському районі. Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в місті працювала система ППО.

Водночас, 4 листопада, Сили оборони України атакували морську та портову інфраструктуру російських окупантів на суднобудівному заводі "Залив" в тимчасово окупованому місті Керч у Криму. Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що свіжі супутникові знімки показують пошкодження корвету проекту 22800 "Каракурт", який перебував на верфі. Проте ступінь пошкоджень корабля поки залишається невідомим.

Також, як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, визволення Криму військовим шляхом є цілком можливим. Збройні сили України успішно повернули контроль над заходним сектором Чорноморської акваторії і змогли встановити вогневий контроль над анексованим Росією півостровом, що дає змогу застосовувати далекобійну зброю проти окупантів на всій території Кримського півострова.

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