Орбан раптово накинувся на Зеленського зі звинуваченнями у "переслідуванні"

Ангеліна Підвисоцька
27 вересня 2025, 23:57
В Угорщині намагається викрутитись у скандалі з дронами-розвідниками над Закарпаттям.
Орбан звинуватив Зеленського у переслідуванні / Колаж: Главред, фото: прес-служба Європарламенту, соцмережі В. Зеленського

Угорщина намагається відкинути причетність до скандалу з дронами над Закарпаттям. Прем'єр-міністр Віктор Орбан раптово заявив про "переслідування" з боку президента України Володимира Зеленського. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

Орбан приписує собі підтримку Києва, пояснюючи це типа, що без НАТО та ЄС (членом яких є Угорщина) "Україна "давно б розвалилася".

"Президенте Зеленський, з усією повагою, припиніть нас переслідувати!" - додав Орбан.

Орбан - інфографіка
Хто такий Віктор Орбан / Главред, инфографика

Причетність до угорських дронів над Закарпаттям відкидає і міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він стверджує, що Угорщина нібито дотримується суверенної політики і робить все те, що слугує інтересам їхньої нації.

"Тож я можу зрозуміти розчарування міністра закордонних справ України: їм поки що не вдалося втягнути нас у свою війну, і якими б провокаційними не були його заяви, їм це не вдасться й у майбутньому", - написав він на своїй сторінці в Х.

Заліт угорських безпілотників в Україну - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що дрони-розвідники порушили повітряний простір України. Ці безпілотники можуть належати Угорщині. Попередньо, вони вели розвідку промислового потенціалу у прикордонних районах України.

"Доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту", - розповів глава держави.

У відповідь угорський міністр Петер Сійярто заявив, що Зеленський "бачить те, чого немає" через нібито "антиугорську одержимість".

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звинуватив уряд Угорщини в моральній деградації та співпраці з РФ проти інтересів Європи, відповідаючи на заяви угорського колеги Петера Сіярто про нібито антиугорську політику України. Раніше Україна також заборонила в'їзд трьом угорським військовим чиновникам у відповідь на дзеркальні обмеження з боку Угорщини.

Про персону: Віктор Орбан

Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія.

Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

