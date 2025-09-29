"Ми набрали обертів": Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни

За словами міністра, українська стійкість не є причиною нескінченної війни.

Сибіга назвав обнадійливий термін закінчення війни / Колаж Главред, фото: УНІАН

Що сказав Андрій Сибіга:

Лідерство США зможе підвищити ціну тотальної агресії для росіян

Росію змусять домовитися їхні заморожені активи

Україна повільно наближається до тривалого миру

Україна сподівається завершити війну до кінця 2025 року. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на Варшавському безпековому форумі, передає журналіст ТСН.ua.

За його словами, українська стійкість не є причиною нескінченної війни.

"Ми хочемо закінчити цю війну цього року. І після зустрічі в Нью-Йорку між президентом Зеленським і президентом Трампом ми дійсно набрали обертів. Я буду дуже обережний. Ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль у належному вимірі або напрямку. Це важливо", - сказав Сибіга.

Міністр закликав євроатлантичну спільноту "забути про всі ілюзії" і визнати, що Росія нехай і гібридно, але вже воює з НАТО.

"Ми повинні визнати, що Росія воює з нами, з трансатлантичною спільнотою. Так, імовірно, НАТО, Європа не воює з Росією безпосередньо, але Росія вже веде гібридну війну з трансатлантичною спільнотою. Тому нам потрібні дії у відповідь - вжити заходів зараз", - закликав глава МЗС.

Сибіга підкреслив, що тільки лідерство США зможе підвищити ціну тотальної агресії для росіян, особисто для Путіна. На його думку, продовження російської агресії має стати небезпечним особисто для Путіна. І для цього є справді ефективні інструменти санкції.

"Санкції, трансатлантичні санкції. Недостатньо тільки європейських санкцій. Вони мають бути синхронізовані з американськими. Можна їх називати тарифами, обмежувальними заходами - це не має значення. Але нам потрібні такі рішучі кроки", - каже глава МЗС.

На думку міністра, санкції - єдиний спосіб змусити Путіна вести переговори.

Сибіга також нагадав, що у відповідь на пропозицію Трампа провести переговори на рівні Росії, Путін запропонував Зеленському приїхати до Москви.

"Це неприйнятно і несерйозно. Так, ми готові до цієї зустрічі, і ми готові обговорити всі делікатні питання. Але результатом цієї зустрічі має бути припинення вогню", - сказав він.

Крім того, міністр зазначив, що один із найефективніших інструментів, щоб змусити Росію домовитися, - це заморожені активи РФ.

"І тут, імовірно, нам слід чекати прогресу. І ми дійсно розраховуємо на рішучі кроки, які Україна зараз може використати для купівлі зброї в Америці, Європі", - каже дипломат.

На його думку, російське суспільство також відповідає за цю агресію. Сибіга нагадав, що, незважаючи на всі звірства РФ, підтримка Путіна, на жаль, зросла до понад 70%.

"Отже, ви запитуєте мене, як боротися з російською загрозою? Не боятися, бути рішучим, демонструвати сильну позицію, і, ймовірно, Україна довела, як бути сильною у важкі часи", - пояснив він.

Крім того, Україна, на його думку, повільно наближається до справедливого і тривалого миру.

"Незважаючи на масштаб сьогоднішніх викликів, я впевнений, що ми, можливо, повільно, але наближаємося до справедливого, всеосяжного, тривалого миру. Нам потрібно забути про це сприйняття того, що Україна є буферною зоною. Ми є невід'ємною частиною європейської безпеки", - вважає міністр.

Сибіга вважає, що українська та європейська безпека неподільні.

"І, на мою скромну думку, жодна країна у світі, крім України, не могла б так ефективно боротися, наприклад, з атаками російських безпілотників. Минулої ночі було запущено понад 500 безпілотників. І вони нарощують свої можливості, тому що мають такий режим, вони можуть швидко мобілізувати свої ресурси. Тому нам потрібно ще раз визнати, що Росія веде війну з нами. У неоголошеній війні вони здійснюють ці гібридні атаки на нас, на наші суспільства, в різних географічних регіонах. І вони тільки, вони будуть тільки посилювати це і будуть ескалувати", - підсумував міністр закордонних справ.

Де ухвалюватимуть рішення про завершення війни

Економіст і виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Україні немає сенсу вести переговори з країною-агресором Росією, адже рішення про завершення війни ухвалюватимуть не в Москві. За його словами, визначальними будуть позиції США та Китаю.

"Тільки там, на зустрічі Вашингтона і Пекіна, ухвалюватимуться рішення про подальшу долю українсько-російської війни. Без китайської підтримки Росія війну вести не зможе", - заявив Пендзин.

Коли в Україні завершиться війна - прогнози

Як повідомляв Главред, війна в Україні наближається до завершення, вважає народний депутат Федір Веніславський. За його словами, ключову роль у мирному процесі може зіграти участь президента США Дональда Трампа в тристоронніх переговорах із Володимиром Зеленським і Путіним.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що війна Росії проти України триватиме щонайменше два роки. За її словами, війна затягнеться, поки не зміниться керівництво обох сторін.

Крім цього, віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що повномасштабна війна Росії проти України може завершитися протягом найближчих шести місяців. Він зазначив, що Дональд Трамп веде активну дипломатію, щоб зупинити вбивства.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

