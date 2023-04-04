Вбивство Татарського може стати переломним моментом для РФ у війні з Україною - Bloomberg

Татарський вів Telegram-канал, де критикував військове керівництво за невдачі на полі бою. Його ліквідація може бути пов'язана з розбірками груп всередині РФ.

Владлен Татарський був убитий внаслідок вибуху 2 квітня / Фото Telegram

Ліквідація російського топ-пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я Максим Фомін) може бути пов'язана з розбірками груп всередині РФ. Є ймовірність, що його вбивство може стати переломним моментом для країни-агресора РФ у війні проти України.

Як пише видання Bloomberg, вибух, в результаті якого загинув російський "воєнкор", стався в рідному місті кремлівського диктатора Путіна Санкт-Петербурзі, в ресторані, пов'язаному з керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Найманці цієї групи вже багато місяців безуспішно намагаються захопити Бахмут на Донбасі.

Фомін вів Telegram-канал, який користувався популярністю в РФ (понад 570 тисяч підписників), де останнім часом різко критикував військове керівництво окупантів за невдачі на полі бою.

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Інші російські пропагандисти також почали скаржитися, що РФ загрожує неминуча військова поразка, адже Україна накопичує сили та бронетехніку і готує контрнаступ.

"Прорив України в масштабах минулого року, коли вона повернула собі Харківську область і Херсон, найімовірніше, ще більше посилить напруженість між конкуруючими угрупованнями в Росії через відповідальність за невдалу війну", - пише видання.

Видання пише, що насправді для Росії все йде зовсім не так, як планували в Кремлі.

"Тепер Україна готується повернути собі окуповані території, Путін звинувачується у військових злочинах, а Татарський мертвий. Москва звинуватила у вбивстві Україну. Незалежно від того, хто несе відповідальність, з того часу, як Путін почав вторгнення, здається, що все йде не так, як очікувала Росія", – зазначає Bloomberg.

Вбивство Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. Внаслідок інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РІА Новости писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було порушено кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До слова, кафе, в якому стався вибух, знаходиться в 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової, яку підозрюють у вбивстві Татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

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