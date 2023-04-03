Підрив пропагандиста Татарського в Пітері: у РФ знайшли "український слід"

Євген Пригожин заявив про те, що вибух могла організувати якась "група радикалів".

Місце ліквідації пропагандиста Татарського / СК РФ

Кафе в Санкт-Петербурзі, в якому підірвали пропагандиста Владлена Татарського, раніше належало ватажкові бандформувань найманців ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

Як розповів "кухар Путіна", він передав заклад пропагандистському руху Кібер Z фронт, повідомляє прес-служба Пригожина.

Він припускає, що вибух організувала "група радикалів", яка "навряд чи має відношення до уряду" України.

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"Дійсно, кафе я передав патріотичному руху Кібер фронт Z, і вони проводили там різні семінари. Найімовірніше, ця трагедія на семінарі і сталася", - йдеться в коментарі.

Пригожин погодився з припущенням журналістів про те, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського в кафе схоже з вбивством Дар'ї Дугіної — вона загинула в серпні 2022 року при підриві автомобіля, в якому повинен був їхати пропагандист Олександр Дугін.

Разом з тим в Росії версії вбивства пропагандиста Татарського різняться.

У свою чергу глава міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький заявив про "український слід" і про той же "почерк", що і при вбивстві Дар'ї Дугіної.

Ліквідація пропагандиста татарського

Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена Татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - ред.) загинув.

За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій татарському на зустрічі статуетці.

Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби.

Він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банці". Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.

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