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У Санкт-Петербурзі в результаті вибуху в кафе загинув військовий пропагандист РФ Татарський

2 квітня 2023, 19:11
Бойовик "ДНР", військовий пропагандист країни-агресора Росії Владлен Татарський, загинув в результаті вибуху в кафе Стріт-бар в Санкт-Петербурзі 2 квітня.
Владлен Татарський
Владлен Татарський / Соцмережі

В країні-агресорі Росії, місті Санкт-Петербурзі, в результаті вибуху в кафе Стріт-бар на Університетській набережній загинув бойовик "ДНР", російський військовий пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я - Максим Фомін, - ред). За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в статуетці і подарована Татарському на зустрічі.

Як повідомляє пропагандистське інформагентство ТАСС, увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі стався вибух.

"У кафе" Стріт-бар" на Університетській набережній, будинок 25 стався вибух", - розповів співрозмовник агентства.

відео дня

Пізніше стало відомо, що загинув російський військовий пропагандист, бойовик "ДНР" Владлен Татарський.

"На даний час встановлено, що постраждали 15 осіб, одна загинула", - пише видання.

Екстрені служби дійшли попереднього висновку, згідно з яким у кафе спрацював вибуховий пристрій потужністю понад 200 г тротилу.

Кафе раніше належало Євгену Пригожину

Нова газета з посиланням на місцеве видання Фонтанка пише, що раніше це кафе належало ватажкові ПВК Вагнера Євгену Пригожину.

У вихідні в цьому місці збирається так званий дискусійний клуб "Кібер Z фронт".

За даними пропагандистів, в цей вечір проходила "творча зустріч" бойовика Татарського.

Владлен Татарський
"Творчий вечір" Татарського в кафе в Санкт-Петербурзі / соцмережі

Ймовірно, бомба була в статуетці, подарованій Татарському

За даними Telegram-каналу Mash, вибухнула бомба, яку на зустріч принесла дівчина. Нібито вона сховала її в статуетку і подарувала Татарському.

Опубліковано відео вручення статуетки. Однак саму статуетку вручає не дівчина. Тому на даний момент це - лише одна з версій.

Очевидець розповіла про вибух

Фонтанка наводить розповідь дівчини, яка стала свідком вибуху в Петербурзькому кафе.

"Було під 100 осіб. Одна за столиком сиділа якась Настя, каже, я художниця, хотіла робити героїку СВО, але це непросто. Тому я зробила ваш бюст поки тільки. Він у гардеробі. Йде туди, бере велику коробку, віддає йому, там щось позолочене. Він жартує - мовляв, сподіваюся ви не зробили мене товстим. Каже спасибі, ставить поруч. Вона сідає на своє місце, проходить хвилини три. Вибух, бавовна, полум'я, всі біжать. "Настя", здавалося, не пішла заздалегідь", - сказала очевидець.

Вибухівка була розміром з мило – ЗМІ

Співрозмовник ТАСС повідомив, що вибухівка, яка була захована в статуетку, була розміром зі шматок мила. Тому вона вмістилася в статуетку.

"Саморобний вибуховий пристрій було заховано в статуетку, яку подарували військовому кореспонденту Владлену Татарському, після чого він спрацював", - сказав співрозмовник.

У серпні минулого року в Підмосков'ї в результаті вибуху загинула дочка ідеолога російського нацизму Олександра Дугіна Дар'я. Повідомлялося, що в машині повинен був їхати сам Дугін, але в останній момент він переїхав в інший автомобіль.

В Офісі президента підкреслили, що Україна не має жодного відношення до вибуху автомобіля, в якому перебувала Дар'я Дугіна.

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