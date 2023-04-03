Вбивство пропагандиста Татарського може бути попередженням Пригожину - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни не виключають, що вбивство пропагандиста Владлена Татарського спрямоване на ескалацію внутрішніх конфліктів.

Вбивство Татарського може бути попередженням Пригожину - ISW / Фото: скріншот, via dixinews

Вбивство пропагандиста Владлена Татарського в барі Пригожина в центрі Санкт-Петербурга в неділю, 2 квітня, цілком ймовірно, є частиною ескалації внутрішніх конфліктів в Росії за участю ПВК "Вагнера". Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що вбивство Татарського може бути попередженням "кухареві" Путіна, главі ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину, який все частіше ставить під сумнів основні положення Кремля про війну в Україні та почав зазіхати на посаду президента РФ.

"Схоже, що вбивство Татарського навмисно інсценували в приміщенні, що належить Пригожину. Деякі російські політологи припускали, що і сам глава ПВК "Вагнера" повинен бути присутнім на заході, хоча підтверджень цього припущення немає. Можливо, це гучне вбивство відлякає людей від відвідування подібних заходів. Ця атака також може бути спробою влади залякати інших блогерів, пов'язаних з ПВК "Вагнер", — зазначають аналітики.

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Вбивство Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. Внаслідок інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання "РИА Новости" писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було пооушено кримінальне провадження за статтею 105 КК.

Тим часом мешканку Санкт-Петербурга Дарину Трепову, яку підозрюють у вбивстві татарського, продовжують розшукувати.

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