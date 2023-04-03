У РФ офіційно звинуватили Україну у вбивстві Татарського та затримали підозрювану

За версією російських силовиків, українські спецслужби "залучили для вбивства агентуру з числа прихильників ФБК Навального".

Дар'я Трепова заявила, що її підставили / Фото: росЗМІ

Слідчий комітет країни-агресора РФ 3 квітня заявив про затримання підозрюваної у вбивстві російського пропагандиста Владлена Татарського. Крім того, Національний антитерористичний комітет РФ звинуватив Україну у вбивстві пропагандиста.

Як пише Радіо Свобода, у понеділок СК РФ підтвердив затримання 26-річної мешканки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової.

"Їй загрожує до 25 років в'язниці за звинуваченням у вбивстві загальнонебезпечним способом", - йдеться у повідомленні.

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За версією силовиків, нібито операція з усунення Владлена Татарського "була підготовлена заздалегідь і ретельно спланована". Про це пише РБК з посиланням на джерело в МВС РФ.

"У ній брали участь кілька людей, між ними були розподілені ролі", - сказав співрозмовник видання.

На даний момент, як уточнюють пропагандисти, правоохоронці проводять оперативно-технічні заходи, спрямовані на установку осіб, причетних до вибуху, а також з'ясовують способи отримання ними вибухівки.

Зазначимо, за даними ЗМІ, сама Трепова під час затримання заявила, що її підставили.

Чоловік підозрюваної Дмитро Рилов також заявив росЗМІ, що її підставили.

"Чоловік Дар'ї Трепової заявив, що не має відношення до вибуху в Петербурзі, йдеться у заяві Лібертаріанської партії Росії, членом якої він є. Також наголошується, що партія "засуджує агресивне насильство по відношенню до цивільних осіб", - пишуть пропагандисти РИА Новости.

Росія офіційно звинуватила Україну у вбивстві Татарського

"Скоєний вчора теракт щодо Владлена Татарського був спланований українськими спецслужбами", - заявили в Національному антитерористичному комітеті країни-окупанта РФ.

За версією РФ, українські спецслужби "залучили для вбивства агентуру з числа прихильників ФБК Навального".

Хто така Дарина Трепова

Як пише російське видання The Moscow Post, Дар'я Трепова раніше затримувалася на несанкціонованих мітингах проти війни в Україні.

Її чоловік - член незареєстрованої в РФ Лібертаріанської партії, який давно проживає за кордоном, в Грузії.

"Там же була і Трепова, повернувшись в РФ, коли закінчилися гроші. А останнім часом нібито неабияк розбагатіла, знімала хороше житло, ходила у фітнес-клуби і басейни", - йдеться у статті.

Дар'я Трепова / Фото соцмережі

Вбивство Владлена Татарського - що відомо

У неділю, 2 квітня, в Санкт-Петербург стався вибух в кафе Street food bar. Внаслідок інциденту загинув російський "військовий кореспондент" і пропагандист Владлен Татарський (справжнє ім'я – Максим Фомін), який проводив у закладі творчий вечір на тему "Є така професія воєнкор". Ще 30 людей отримали поранення.

РосЗМІ пишуть, що причиною вибуху могла стати статуетка, яку принесла і вручила пропагандисту Татарському одна з відвідувачок.

Пропагандистське видання РИА Новости писало, що подаровану статуетку оглядали перед врученням, а дівчина, яка принесла її, була знайома організаторам.

За фактом вбивства Татарського в РФ було порушено кримінальне провадження за статтею 105 КК.

До речі, кафе, в якому стався вибух, знаходиться за 1,5 км від квартири Путіна в Пітері, яка тепер належить його колишній дружині, а саме кафе належить ексзятю Пригожина.

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