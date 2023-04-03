"Нехай думає Росія": Зеленський прокоментував підрив пропагандиста Татарського

Президент прокоментував вбивство пропагандиста РФ у Санкт-Петербурзі.

Володимир Зеленський / Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що в Санкт-Петербурзі був підірваний російський пропагандист Владлен Татарський.

На його думку, про те, що відбувається в РФ повинна думати Росія. Таку думку він висловив під час поїздки в Ягідне, повідомляє Укрінформ.

"Я не думаю про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі або Москві. Про це повинна думати Росія. Я думаю про нашу країну", — підкреслив президент Зеленський.

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Ліквідація пропагандиста Татарського

Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - ред.) загинув.

За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій татарському на зустрічі статуетці.

Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби.

Він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банку". Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.

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