"Нехай думає Росія": Зеленський прокоментував підрив пропагандиста Татарського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про те, що в Санкт-Петербурзі був підірваний російський пропагандист Владлен Татарський.
На його думку, про те, що відбувається в РФ повинна думати Росія. Таку думку він висловив під час поїздки в Ягідне, повідомляє Укрінформ.
"Я не думаю про те, що відбувається в Санкт-Петербурзі або Москві. Про це повинна думати Росія. Я думаю про нашу країну", — підкреслив президент Зеленський.
Ліквідація пропагандиста Татарського
Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - ред.) загинув.
За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій татарському на зустрічі статуетці.
Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби.
Він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банку". Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.
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