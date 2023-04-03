Пропагандиста Татарського підірвали в кафе за півтора кілометри від квартири Путіна - ЗМІ

Кафе, в якому підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського, розташоване неподалік від квартири диктатора РФ Володимира Путіна.

Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і "можемо пояснити".

Колишній зять путінського поплічника і ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина керував кафе, у якому напередодні підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я - Максим Фомін). Причому це приміщення знаходиться в півтора кілометрах від петербурзької квартири диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна. Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити".

Приміщення кафе з 2010 року володіє компанія "Конкорд Менеджмент і Консалтинг". Засновником і директором цієї компанії є Євген Пригожин. Раніше там знаходився його ресторан "Російський кітч", але в 2016 році власник Пригожин вирішив закрити заклад. При цьому його структури спочатку заперечували зв'язок з новими власниками", - йдеться в повідомленні.

Причому сам путінський поплічник Пригожин напередодні сказав, що нібито передав кафе в управління так званому "патріотичному руху кібер фронт Зет".

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"Одним з власників і керуючим бару був Олександр Скляров. "Росбалт" розповідав, що чоловік з такими даними їздить на автомобілі дочки Євгена Пригожина і регулярно порушує ПДР", - повідомляють розслідувачі.

Але є й інформація про те, що Скляров - колишній чоловік дочки Пригожина, Поліни. Причому кілька років тому пара розлучилася зі скандалом. І з тих пір Скляров не є керуючим пригожинського ресторану.

"Підірваний ресторан знаходиться всього в півтора кілометрах від колишньої квартири Путіна - на 2-й лінії Василівського острова, 17. Зараз її власником є ексдружина російського президента - Людмила Очеретна. У виписці її прізвище приховане найменуванням "фізична особа", - додають у повідомленні.

Ліквідація пропагандиста Татарського

Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена Татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - Главред) загинув.

За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій Татарському на зустрічі статуетці.

Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби.

Він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банку". Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.

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