УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Пропагандиста Татарського підірвали в кафе за півтора кілометри від квартири Путіна - ЗМІ

3 квітня 2023, 12:29
Кафе, в якому підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського, розташоване неподалік від квартири диктатора РФ Володимира Путіна.
Путін, кафе
Володимир Путін / Колаж фото УНІАН і "можемо пояснити".

Колишній зять путінського поплічника і ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина керував кафе, у якому напередодні підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського (справжнє ім'я - Максим Фомін). Причому це приміщення знаходиться в півтора кілометрах від петербурзької квартири диктатора країни-агресора Росії Володимира Путіна. Про це пише Telegram-канал "Можемо пояснити".

Приміщення кафе з 2010 року володіє компанія "Конкорд Менеджмент і Консалтинг". Засновником і директором цієї компанії є Євген Пригожин. Раніше там знаходився його ресторан "Російський кітч", але в 2016 році власник Пригожин вирішив закрити заклад. При цьому його структури спочатку заперечували зв'язок з новими власниками", - йдеться в повідомленні.

Причому сам путінський поплічник Пригожин напередодні сказав, що нібито передав кафе в управління так званому "патріотичному руху кібер фронт Зет".

відео дня

"Одним з власників і керуючим бару був Олександр Скляров. "Росбалт" розповідав, що чоловік з такими даними їздить на автомобілі дочки Євгена Пригожина і регулярно порушує ПДР", - повідомляють розслідувачі.

12

Але є й інформація про те, що Скляров - колишній чоловік дочки Пригожина, Поліни. Причому кілька років тому пара розлучилася зі скандалом. І з тих пір Скляров не є керуючим пригожинського ресторану.

"Підірваний ресторан знаходиться всього в півтора кілометрах від колишньої квартири Путіна - на 2-й лінії Василівського острова, 17. Зараз її власником є ексдружина російського президента - Людмила Очеретна. У виписці її прізвище приховане найменуванням "фізична особа", - додають у повідомленні.

Ліквідація пропагандиста Татарського

Увечері, 2 квітня, в кафе Стріт-бар на Університетській набережній в Санкт-Петербурзі проходив так званий "творчий вечір" бойовика "ДНР", військового пропагандиста Владлена Татарського. У кафе стався вибух, в результаті якого Максим Фомін (справжні ім'я та прізвище, - Главред) загинув.

За попередніми даними, вибухнула бомба, яка була в подарованій Татарському на зустрічі статуетці.

Вказується, що вибухівка була розміром з мило, тому помістилася в статуетці.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що в країні-окупанті Росії починаються процеси внутрішньої боротьби.

Він написав про те, що в Росії починається "поїдання павуками один одного в банку". Внутрішній тероризм може стати елементом політичної боротьби в країні.

Більше новин:

Володимир Путін Євген Пригожин війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:01

"Розпад Росії буде "вражаючим": Данілов озвучив терміни краху країни-агресора

21:45

Курс долара може різко обвалитися у квітні: аналітики озвучили сценарійВідео

21:21

"Я не злякався": після скандалу в Карпатах чоловік різко вибачився перед військовимиВідео

21:01

49-річна Олена Мозгова показала детальне фото свого обличчя зблизька

20:43

США передають Україні потужну військову допомогу: Кірбі назвав терміниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:41

Зірка серіалу Вікінги знявся голим на підтримку вагітної дружини після трьох викиднів

19:20

Путінська Росія прощається з тиломПогляд

19:12

Війна в Україні доходить до переломного моменту - BloombergВідео

18:53

Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок пікап Mitsubishi L-200

Реклама
18:40

"Кримінальний клоун": Ейдман оцінив шанси Пригожина замінити Путіна в КремліВідео

18:37

Злата Огневич чесно зізналася, кого б тепер обрала на шоу "Холостячка"

18:34

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

18:20

Parimatch припиняє співробітництво з 1100 робітниками та підрядниками

18:19

"Намагаються прикрити свої провали": генерал Сирський про ситуацію в БахмутіВідео

17:50

Приймає вітання: Надю Дорофєєву застукали з каблучкою на безіменному пальці

17:35

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

17:34

Життя назавжди зруйнувалося: чоловік випадково одружився на своїй єдинокровній сестрі

17:24

П'ятеро тяжкопоранених: Україна повернула з російського полону ще 12 українцівВідео

17:23

Що робити для довголіття: названо п'ять найголовніших звичок, що подовжать життя на 10 років

17:02

В Україну мчить спека: синоптик назвав дату різкого потепління до +23Відео

Реклама
16:49

Україна має перемогти у війні, інакше питання її вступу в НАТО не матиме значення – СтолтенбергВідео

16:24

"Ледь стояла на ногах під алкоголем": відома співачка влаштувала жахливий концерт і розлютила росіянВідео

16:06

"Підвал і відро замість туалету": Зеленський озвучив яскраве побажання диктатору ПутінуВідео

15:51

Оля Полякова приголомшила фанатів стрибком в купальнику в холодну водуВідео

15:51

Лорак по бартеру вивезла свого йога-інструктора в ДубайВідео

15:46

Ціни на хліб підняли: в Україні будуть щомісяця піднімати вартість продуктуВідео

15:24

"ЗСУ - худоба. Їдь вже у свій Бахмут": у Карпатах чоловік накинувся на військового на реабілітаціїВідео

15:18

У Кабміні пояснили, чи будуть українцям вручати повістки через месенджериВідео

15:03

"У росіян ще є час піти, інакше ми їх знищимо": Зеленський розповів про підготовку до контрнаступу ЗСУВідео

15:03

"Нехай думає Росія": Зеленський прокоментував підрив пропагандиста Татарського

15:03

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

14:52

Розкрито секрет справжніх пишних вареників: всього 1 крапля в тісті зробить страву смачною - рецептВідео

14:08

Складна головоломка, яка під силу лише найуважнішим: як знайти козу серед овець за 11 секунд

13:58

"Підняли прапор над туалетом": в Україні висміяли фейк Пригожина про захоплення Бахмута

13:57

Їй сподобалося: Кіркоров облапав фанатку під час концертуВідео

12:51

"Путін – ходячий мрець": диктатора РФ можуть вбити для припинення війни – ексглава ЦРУВідео

12:50

Прийшли по хліб, а купили "пів магазину": 10 способів, як нас змушують купувати зайве

12:49

"Путін захопить всю Україну": Трамп ляпнув нову дичину щодо війниВідео

12:46

У РФ офіційно звинуватили Україну у вбивстві Татарського та затримали підозрювану

12:29

Пропагандиста Татарського підірвали в кафе за півтора кілометри від квартири Путіна - ЗМІ

Реклама
12:25

Гороскоп на завтра 4 квітня 2023: Ракам - проблеми з грошима, Водоліям - доленосна зустрічВідео

12:18

"Буде майже апокаліпсис": коли армія РФ буде розгромлена, в Росії почнеться війна всіх проти всіх – ЕйдманВідео

12:12

У співробітника ДБР Талантова знайшли елітну нерухомість в Києві

12:08

"Галкін стане президентом Росії": Лайма Вайкуле помріяла про нове майбутнє РФВідео

12:04

Чому голуб прилетів на балкон і про що він віщує

11:56

ЗСУ вибили окупантів і зайняли нові стратегічні позиції на Донецькому напрямку

11:53

Публіцист спрогнозував, чи зможе Шойгу остаточно підставити ПригожинаВідео

11:51

"Судово-юридичній газеті" - 15 років: рухаємося вперед завдяки нашим читачам новости компании

11:42

Не WelCome: що насправді означають літери WC на дверях туалету

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкін придумав ідеальні імена для шанувальників ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023Закуски
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти