Вони атакували 'Охматдит': відомі імена пілотів, які вдарили по дітях

Аналітики ідентифікували пілотів країни-агресорки Росії, які вранці 8 липня здійснили ракетний удар по лікарні "Охматдит" в Києві. Відомими стали 95 російських військових злочинців. Про це написав журналіст Андрій Цаплієнко.
Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГ, військових з військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" та військової частини 33310 з "Шайковки".
"Саме вони причетні до атаки на дитячу лікарню "Охматдит" й українські міста 8 липня 2024 року. Дані, фото, контакти 95 російських пілотів, командувачів, інженерів та їхніх родин, які віддають накази та запускають ракети по лікарнях, житлових будинках і дітях. І так, ракетний удар був цілеспрямованим", - сказав Цаплієнко.відео дня
Що таке Охматдит
Охматдит - це діагностично-багатопрофільний лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні.
У період радянської влади заклад отримав назву Охматдит, що означає "охорона материнства і дитинства". Зараз на подвір'ї Охматдиту стоїть пам'ятник Миколі Терещенку, головному меценату та благодійнику лікарні.
Удар по Охматдиту - останні новини
Нагадаємо, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Слідчі СБУ встановили, що країна-агресорка Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зазначається, що на місці трагедії уже знайдено відповідні докази: зокрема уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 з серійним номером та частина руля цієї ж ракети.
Після ракетного удару по "Охматдиту" міністерства України почали опрацьовувати питання щодо виділення коштів для відновлення закладу та допомоги постраждалим.
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