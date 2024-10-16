Випустили вісім куль: під Москвою застрелили спецпризначенця ГРУ, який воював в Україні

Окупант був учасником так званої "СВО" і лише тиждень тому повернувся з фронту.

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У Московській області розстріляли полковника армійського спецназу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 16 жовтня, під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України і лише близько тижня тому повернувся в Росію. Про це повідомила низка російських Telegram-каналів.

Згідно з інформацією російських пропагандистів, Микита Кленков виїхав з власного будинку у напрямку П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки Сонячногірського району Підмосков'я невідомі відкрили вогонь по його автомобілю.

Від отриманих поранень Кленков помер на місці. Автомобіль, в якому їхав замкомандира російської військової частини, в'їхав у паркан і стіну будівлі.

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По авто спецпризначенця ГРУ здійснили не менше восьми пострілів впритул. Стрілець вів вогонь по лобовому склу та з боку водія, що вказує на цілеспрямоване вбивство.

Свідки чули постріли близько 9:00 ранку. За непідтвердженою інормацією, Кленков повернувся додому з зони так званої "СВО" лише тиждень тому.

РосЗМІ стверджують, що на місці події поліцейські виявили гільзи від 9 мм пістолета. У зв’язку з інцидентом оголосили план перехоплення. Росіяни розшукують автомобіль Mitsubishi Outlander 2012 року випуску.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що Кленков обіймав посаду заступника командира військової частини, що входила до складу підрозділу спецназу. Згідно з розслідуванням "Важных историй", він служив у військовій частині 43292 — Центрі підготовки Сил спецоперацій і був прописаний у місті Солнєчногорськ-2.

Російське видання стверджує, що Кленков служив у спецназі Головного управління розвідки (ГРУ) і обіймав високу посаду. За геолокаційними даними, стало відомо, що він замовляв доставку їжі до штаб-квартири ГРУ та відвідував поліклініку, розташовану неподалік від будівлі ГРУ.

Тим часом ТАСС, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що вбивство Кленкова було замовним. Стрілець встиг втекти з місця злочину і наразі його особу не вдалося встановити.

Ліквідація російських військових - останні новини

Нагадаємо, у Коломні Московської області Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало полковника армії РФ Олексія Коломейцева, який очолював 924 центр безпілотної авіації та відповідав за підготовку операторів дронів, включаючи безпілотники Shahed.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Також 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух автомобіля, в якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий. Він був колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів і репресій проти українців під час окупації.

Як повідомляв Главред, у Курській області бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади знищили кількох військових злочинців з 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Окупанти були причетні до розстрілів беззбройних українських полонених.

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