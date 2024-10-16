Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Випустили вісім куль: під Москвою застрелили спецпризначенця ГРУ, який воював в Україні

Руслана Заклінська
16 жовтня 2024, 19:51
1320
Окупант був учасником так званої "СВО" і лише тиждень тому повернувся з фронту.
Випустили вісім куль: під Москвою застрелили спецпризначенця ГРУ, який воював в Україні
У Московській області розстріляли полковника армійського спецназу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У середу, 16 жовтня, під Москвою застрелили 44-річного заступника командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ Микиту Кленкова. Офіцер ГРУ брав участь у війні проти України і лише близько тижня тому повернувся в Росію. Про це повідомила низка російських Telegram-каналів.

Згідно з інформацією російських пропагандистів, Микита Кленков виїхав з власного будинку у напрямку П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки Сонячногірського району Підмосков'я невідомі відкрили вогонь по його автомобілю.

Від отриманих поранень Кленков помер на місці. Автомобіль, в якому їхав замкомандира російської військової частини, в'їхав у паркан і стіну будівлі.

відео дня

По авто спецпризначенця ГРУ здійснили не менше восьми пострілів впритул. Стрілець вів вогонь по лобовому склу та з боку водія, що вказує на цілеспрямоване вбивство.

Свідки чули постріли близько 9:00 ранку. За непідтвердженою інормацією, Кленков повернувся додому з зони так званої "СВО" лише тиждень тому.

РосЗМІ стверджують, що на місці події поліцейські виявили гільзи від 9 мм пістолета. У зв’язку з інцидентом оголосили план перехоплення. Росіяни розшукують автомобіль Mitsubishi Outlander 2012 року випуску.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що Кленков обіймав посаду заступника командира військової частини, що входила до складу підрозділу спецназу. Згідно з розслідуванням "Важных историй", він служив у військовій частині 43292 — Центрі підготовки Сил спецоперацій і був прописаний у місті Солнєчногорськ-2.

Російське видання стверджує, що Кленков служив у спецназі Головного управління розвідки (ГРУ) і обіймав високу посаду. За геолокаційними даними, стало відомо, що він замовляв доставку їжі до штаб-квартири ГРУ та відвідував поліклініку, розташовану неподалік від будівлі ГРУ.

Тим часом ТАСС, посилаючись на джерела в правоохоронних органах, повідомляє, що вбивство Кленкова було замовним. Стрілець встиг втекти з місця злочину і наразі його особу не вдалося встановити.

Ліквідація російських військових - останні новини

Нагадаємо, у Коломні Московської області Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало полковника армії РФ Олексія Коломейцева, який очолював 924 центр безпілотної авіації та відповідав за підготовку операторів дронів, включаючи безпілотники Shahed.

Успішні операції ГУР

На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції.

У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти.

8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Також 4 жовтня в тимчасово окупованому Енергодарі стався вибух автомобіля, в якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької атомної електростанції Андрій Короткий. Він був колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів і репресій проти українців під час окупації.

Як повідомляв Главред, у Курській області бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади знищили кількох військових злочинців з 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Окупанти були причетні до розстрілів беззбройних українських полонених.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ГРУ російські спецслужби
Реклама

Головне за день

Більше
План перемоги Зеленського. Чи вдасться його втілити і виграти війну

План перемоги Зеленського. Чи вдасться його втілити і виграти війну

21:05Аналітика
Байден оголосив нову допомогу США на $425 мільйонів: деталі дзвінка до Зеленського

Байден оголосив нову допомогу США на $425 мільйонів: деталі дзвінка до Зеленського

20:44Україна
Формат зустрічі змінили: у Білому домі розкрили, коли відбудеться "Рамштайн"

Формат зустрічі змінили: у Білому домі розкрили, коли відбудеться "Рамштайн"

20:24Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумф

Гороскоп Таро на листопад 2024: Овнам - безсоння, Тельцям - нагорода, Близнюкам - тріумф

Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі

Уже наздогнав маму за зростом: Алла Пугачова засвітилася на прогулянці із сином на Кіпрі

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

Врізав 6-бальний шторм: Україна перебуває під атакою нової магнітної бурі

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

"ЗСУ змушені відступити із стратегічного міста": в BILD вказали на важливий фактор

Віктор Павлік назвав нову молоду фаворитку

Віктор Павлік назвав нову молоду фаворитку

Останні новини

21:37

Розкішний та елегантний образ: Андре Тан назвав наймодніший колір сезону

21:25

"Це конкретні речі": Подоляк розкрив, про що йдеться у таємних додатках плану перемоги

21:05

План перемоги Зеленського. Чи вдасться його втілити і виграти війну

20:58

Чому хмари не падають на землю, хоч і важать по кілька тонн

20:44

Байден оголосив нову допомогу США на $425 мільйонів: деталі дзвінка до Зеленського

Формат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій КлочокФормат Рамштайну себе вичерпав, НАТО шукатиме примирення з РФ - Валерій Клочок
20:39

Оверсайз і російські моделі: у США з розмахом пройшов показ Victoria's SecretВідео

20:37

Впораються не всі водії: в якому порядку роз'їдуться автомобілі - тест з ПДРВідео

20:30

Популярний блогер розповів про роман з Анною Трінчер та зраду співачки

20:24

Формат зустрічі змінили: у Білому домі розкрили, коли відбудеться "Рамштайн"

Реклама
20:13

Росія накопичує ракети для масованої атаки на Україну: усі подробиці

20:04

Росіянам не вдається відновити свої мережі в Україні, СБУ затримує їх кадри щодня - експерт

19:51

Випустили вісім куль: під Москвою застрелили спецпризначенця ГРУ, який воював в Україні

19:40

Будуть сильні заморозки та дощі: синоптики назвали дату потепління

19:27

РФ готує удари по ядерних об’єктах України: голова МЗС зробив важливу заяву

19:10

План перемоги Зеленського: що треба знатиПогляд

18:51

Накрило "касетками": HIMARS вдарив по полігону з росіянами, багато "двохсотих"

18:49

"З МСМК перетворився на інваліда": Узелков розповів про свій стан

18:39

Шлях України до НАТО є незворотнім: Рютте зробив чітку заяву про план перемоги

18:36

Відомий музикант розійшовся з дівчиною через день після публічної заяви про роман

18:23

Голова МСЕК, ймовірно, оформила інвалідність 50 прокурорам: названо імена

Реклама
18:07

Запрошення України до НАТО: у США обговорили можливість вступу

17:41

Бронювання після аудиту Кабміну може зазнати серйозних змін: усі подробиці

17:34

"Окупанти взяли Селидове в напівоточення": в ЗСУ прокоментували чутки

17:28

500 тисяч, і мер Одеси невинний: Труханову пропонували відкупитися від кримінальних проваджень (документ)

17:27

Австралія подарує Україні майже пів сотні танків Abrams M1A1 - ABC News

17:27

Зеленський розповів про терміни запрошення до НАТО: в УП дізналися деталі

17:21

Моторошна таємниця СРСР: секретні ядерні вибухи на території УкраїниВідео

17:18

Хочуть взяти місто у "кліщі": окупанти мають нову пріоритетну ціль на фронті

17:04

"Зливав" ворогу дані та підтримував РФ: СБУ затримали посадовця "Укренерго"

16:32

Палає 800 метрів квадратних: на військовому аеродромі у Підмосков'ї спалахнула пожежаВідео

16:22

Долар знову "росте": який курс чекає на українців

16:21

"Біжи, поки не пізно!", – військових обурило звернення мера Дніпра Філатова

16:09

Запрошення України до НАТО: названо сценарій і терміни

16:06

У Німеччині готові до переговорів із Путіним: Шольц назвав головну умову діалогу

16:05

7 простих і корисних правил: як підготувати велосипед на зиму

16:00

Будуть свіжі аж до весни: 3 найкращі способи, як зберігати зимові яблукаВідео

15:59

Популярний український актор потрапив у ДТП на мотоциклі: "Не знаю, що було б"

15:54

4 знаки зодіаку яких тягне до колишніх

15:33

Байден їде в Берлін: чому США та РФ фактично заявили про переговори - Клочок

15:33

Загострює ситуацію: КНДР заявила про 1,4 млн охочих служити в армії

Реклама
15:31

Навіть терти не доведеться: як позбутися вапняного нальоту в унітазі

15:26

"Ймовірність висока": Фіцо заявив про швидкий кінець війни та вступ України в НАТО

15:26

Ухвалення плану перемоги: Зеленський дав союзникам лише три місяці - AP

15:10

Бойфренд Лорак уже мучиться в терористичній Москві

15:10

Україна готує "вибухову операцію" в Криму: військові цілі ворога будуть знищені

15:03

Україна воює з трьома країнами: Зеленський жорстко розніс пособників Путіна

14:59

Раміна Есхакзай показала, які подарунки отримує від ексміністра Дмитра Кулеби

14:55

Пенсії в Україні підвищили, але дещо їх "з'їло": в Раді пояснили ситуацію

14:54

"Не пізніше": Зеленський зробив новий прогноз щодо закінчення війни - кінцева дата

14:37

Дуже поганий знак: куди не можна дивитися 17 жовтня - прикмети

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти