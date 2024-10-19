Майор РФ злетів у повітря: у Луганську підірвали авто разом із військовим-окупантом

Усередині підірваної машини перебував офіцер російської окупаційної армії, повідомили в ГУР.

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У Луганську підірвано офіцера РФ Дмитра Первуху / Колаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine

Головне управління розвідки Міноборони України заявило про те, що в центрі окупованого РФ Луганська знищено російського військового злочинця - майора Дмитра Первуху.

Як уточнюється в Telegram ГУР, 18 жовтня 2024 року близько 11:40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ "Патріот".

"Усередині машини перебував офіцер російської окупаційної армії - майор Первуха Дмитро Володимирович. Унаслідок вибуху причетного до воєнних злочинів загарбника - знищено", - ідеться в повідомленні.

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ГУР інформує, що Первуха перебував на службі підпорядкованого генштабу вс рф 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташовано в місті Новосибірськ.

Screenshot / t.me/DIUkraine

"На окупованих територіях України майор Первуха обіймав посаду так званого "начальника штабу по службі військ і безпеки військової служби", - додали в ГУР.

/ t.me/DIUkraine

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

Раніше повідомлялося про те, що в центрі Луганська вибухнув автомобіль. У ньому перебували російські солдати.

Нагадаємо, 16 жовтня під Москвою застрелили 44-річного офіцера ГРУ Микиту Кленкова. Заступник командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ, який нещодавно повернувся з війни проти України, виїхав із власного будинку в напрямку П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки невідомі відкрили вогонь по його автомобілю, внаслідок чого Кленков помер на місці.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, у якому перебував "начальник фізичної охорони" Запорізької АЕС Андрій Короткий. Він був колаборантом, причетним до організації воєнних злочинів і репресій проти українців під час окупації.

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