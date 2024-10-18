В центрі окупованого Луганська вибухнув автомобіль: ймовірно, ліквідовано майора РФ

Внаслідок вибуху було пошкоджено УАЗ і легковий автомобіль.

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У центрі Луганська вибухнуло авто / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

У п'ятницю, 18 жовтня, в центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль, в якому перебували російські солдати. Ймовірно, ліквідовано російського майора. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук та Слідком РФ.

Згідно з інформацією ASTRA, в центрі Луганська вибух пошкодив автомобіль УАЗ та ще один легковий транспортний засіб. За непідтвердженими даними, в УАЗі перебували окупанти. За кермом, ймовірно, перебував майор армії РФ Дмитро Первуха.

Очевидці у соціальних мережах припускають, що причиною вибуху могло стати спрацювання гранати, однак точна причина поки що не встановлена. Слідчий комітет країни-агресора повідомив, що внаслідок вибуху загинув чоловік, а також постраждала жінка.

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Водночас слідчі РФ повідомили, що порушено кримінальну справу у зв'язку з інцидентом, однак не уточнив, за якою статтею вона ведеться.

Речник УДА "Південь" Сергій Братчук стверджує, що під час вибуху було ліквідовано російського майора Дмитра Первуху. Він був начальником штабу по службі військ та безпеки військової служби військової частини 53847.

Дивіться відео із автомобілем після вибуху в Луганську:

Автомобіль після вибуху / Фото: скріншот

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Ліквідація росіян - останні новини

Нагадаємо, 16 жовтня під Москвою застрелили 44-річного офіцера ГРУ Микиту Кленкова. Заступника командира Центру підготовки Сил Спецоперацій Збройних сил РФ, який нещодавно повернувся з війни проти України, виїхав з власного будинку в напрямку П'ятницького шосе. Біля виїзду з села Меленки невідомі відкрили вогонь по його автомобілю, внаслідок чого Кленков помер на місці.

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Як повідомляв Главред, в Коломні Московської області Головне управління розвідки Міноборони України ліквідувало полковника армії РФ Олексія Коломейцева. Він очолював 924-й центр безпілотної авіації та відповідав за підготовку операторів дронів, зокрема безпілотників Shahed.

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