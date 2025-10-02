Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко

Ангеліна Підвисоцька
2 жовтня 2025, 11:08
349
Російська економіка руйнується через українські удари по НПЗ.
У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко
РФ перетворилась на сировинний придаток Китаю / Колаж: Главред, фото: скріншот, сайт Кремля

Росія перетворилась на сировинний придаток Китаю та імпортер бензину. Це сталося завдяки українським ударам по НПЗ. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Лише у вересні "енергетична наддержава" втратила 38% своїх потужностей, виробництво пального скоротилось на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб. У РФ вже навіть замислились про необхідність обнулити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.

"Фактично - схема "нафта за копійки туди, бензин втридорога назад". Китай, який отримує російську нафту зі знижкою 40%, продає назад бензин із націнкою 40%. У підсумку москва програє на обох напрямках: бюджет недоотримує кошти, черги на заправках ростуть, а в регіонах уже вводять обмеження на продаж пального. Щоб утримати ринок, уряд готовий навіть повернути небезпечні присадки, заборонені у світі через онкологічні ризики, йти на екологічні компроміси та фактично вбивати двигуни авто. Це не тимчасова міра - це ознака системної залежності від імпорту", - написав Коваленко.

відео дня

РФ вже втратила європейський газовий ринок. До того ж був встановлений контроль над нафтопереробкою. Тепер залишилось лише позбавити політичної залежності ті країни, які ще купують бензин у Путіна.

"Андропов, Брежнєв, Хрущов, Сталін і Ленін на тому світі дивляться на це все і в такому шоці, що це важко уявити", - додав він.

Удари України по російських НПЗ та їх наслідки: думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. За його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області вже спостерігаються проблеми з постачанням бензину. Фесенко також не виключив, що подібні атаки на НПЗ триватимуть, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру Росії.

Удари по російських цілях - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону, водночас дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на території Чувашії вранці 27 вересня. За їхніми словами, удар нібито припав на нафтоперекачувальну станцію.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований більш ніж за 450 км від українського кордону.

Більше важливих новин:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Андрій Коваленко Удари вглиб РФ економіка Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Київ та інші міста може затопити: експертка попередила про руйнівну негоду

Київ та інші міста може затопити: експертка попередила про руйнівну негоду

12:13Синоптик
Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - Чаленко

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - Чаленко

12:00Інтерв'ю
У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко

У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко

11:08Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Гороскоп на жовтень 2025: один знак зодіаку стоїть на порозі великих трансформацій

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

Забрала доньку із собою: Олена Мозгова терміново покинула Україну

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

"Герой Азову одягнув": Цимбалюк різко відповів військовослужбовцю

Останні новини

12:13

Київ та інші міста може затопити: експертка попередила про руйнівну негоду

12:05

Як правильно сказати "гроздь" українською: знайдено красивий варіантВідео

12:00

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - Чаленко

11:51

Помилки осінньої обрізки: які рослини краще залишити в спокої до весни

11:38

Позбавили власного імені: Максима Галкіна вирішили безпрецедентно покарати в РФ

Заморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтніЗаморозки та сильні дощі накриють Україну: якою буде погода у жовтні
11:34

"Час обирати свого чарівника": вийшов офіційний трейлер "Вартові Різдва" з Бокланом, Кукуюком і Бліндарем

11:12

Лише 5 гривень за кілограм: ціна на один продукт впала до мінімальної позначки

11:08

У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко

10:37

Китайський гороскоп на завтра 3 жовтня: Кроликам - стрес, Козлам - брехня

Реклама
10:33

Чим удобрити землю восени, якщо немає гною: чотири найкращі аналогиВідео

10:23

"Це величезна проблема": відомий продюсер розкрив труднощі Вєрки Сердючки

10:23

Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

10:19

Все життя прожила з осколком від Другої світової війни: російська ракета вбила жінкуФото

10:11

"Огидний тип": путініста Тарзана перекосило на відпочинку з Корольовою

10:05

Збирається за допомогою гайкового ключа: США можуть передати Україні ракети Barracuda - WSJ

09:41

Запах гару: дружина Макса Чмерковського потрапила в надзвичайну ситуацію в літаку

09:25

Гороскоп на завтра 3 жовтня: Дівам - розчарування, Стрільцям - гарний момент

09:18

"За 200 гривень на годину": хто доглядає за сином Лесі Нікітюк насправді

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 жовтня (оновлюється)

09:02

Економіка втрачає баланс: скільки чоловіків виїхало з України через війну

Реклама
08:54

"Десятки дронів по мирних": Росія обстріляла депо Укрзалізниці в Одесі, деталіФото

08:53

Життя трьох знаків зодіаку кардинально зміниться до 15 жовтня

08:51

Гороскоп Таро на сьогодні 3 жовтня: Ракам - почути себе, Водоліям - сили

08:32

Путін даремно метушиться, історія його бездарної війни вже написанаПогляд

08:26

Бої вже серед будинків: боєць зізнався, чи зможуть росіяни захопити Купʼянськ

08:20

Син Трампа "розвів" батька на шикарне побачення для своєї дівчини

08:18

Карта Deep State онлайн за 2 жовтня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:07

"Українці люблять сюрпризи": коли Київ може завдати несподіваного удару по Криму - Sky News

07:05

Удар по доходах Кремля: США розширять підтримку Києва розвідданими - WSJ

06:10

Ракети "Томагавк" для України: чи отримають ЗСУПогляд

06:00

"Не прийняв": у Кіркорова нові серйозні проблеми з дочкою

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини з собакою за 59 секунд

05:10

Відриється гостра правда: трьох знаків зодіаку чекають великі зміни 2 жовтня

04:33

Що додати на сковорідку, щоб смажена картопля вийшла хрусткою - лайфхак

04:09

Чому коти шаленіють від коробок – справжні причини знають одиниціВідео

03:50

7-бальний шторм обрушився на Україну: коли закінчиться магнітна буря

03:30

"З'їдають" простір: у які кольори не варто фарбувати стіни в будинку

02:46

"Мій рай": Тіна Кароль зробила несподіване романтичне зізнання

01:48

Юрій Нікітін уперше зізнався, чому вдруге розлучається з Ольгою Горбачовою

01:42

Ворог знову вдарив БпЛА по Київщині, є постраждалий: подробиці та наслідки

Реклама
01:30

Новий роман та фінанси: що відомо про розлучення Ніколь Кідман і Кіта Урбана

00:56

Вчені розкрили таємниці минулого: як знахідка в Китаї переписує історію людства

00:54

ЗСУ розсікли Добропільський виступ: військові рвонули у потужний контрнаступ

00:23

"Вважайте, що кар'єра закінчилася": Леся Нікітюк розповіла про конкуренток

01 жовтня, середа
23:56

Росія посилила тиск: офіцер розкрив, чому Донеччина така важлива для Кремля

23:45

"Немає сенсів": Анна Різатдінова опинилася під крапельницями

23:02

Атака була цілеспрямована, летіло понад 20 Шахедів: яка нині ситуація на ЧАЕС

22:40

ПСЖ платить солідно: скільки заробило Динамо на трансфері Забарного

22:26

Долар і євро різко злетіли вгору: новий курс валют на 2 жовтня

22:14

Готова вдарити: Мішель Обама розкрила дратівливу звичку свого чоловіка

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиНапоїСалатиСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти