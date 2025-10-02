У РФ серйозні проблеми, вона перетворилась на сировинний придаток - Коваленко

Російська економіка руйнується через українські удари по НПЗ.

Росія перетворилась на сировинний придаток Китаю та імпортер бензину. Це сталося завдяки українським ударам по НПЗ. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Лише у вересні "енергетична наддержава" втратила 38% своїх потужностей, виробництво пального скоротилось на мільйон тонн, а дефіцит сягнув 20% внутрішніх потреб. У РФ вже навіть замислились про необхідність обнулити мита на імпорт бензину з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.

"Фактично - схема "нафта за копійки туди, бензин втридорога назад". Китай, який отримує російську нафту зі знижкою 40%, продає назад бензин із націнкою 40%. У підсумку москва програє на обох напрямках: бюджет недоотримує кошти, черги на заправках ростуть, а в регіонах уже вводять обмеження на продаж пального. Щоб утримати ринок, уряд готовий навіть повернути небезпечні присадки, заборонені у світі через онкологічні ризики, йти на екологічні компроміси та фактично вбивати двигуни авто. Це не тимчасова міра - це ознака системної залежності від імпорту", - написав Коваленко. відео дня

РФ вже втратила європейський газовий ринок. До того ж був встановлений контроль над нафтопереробкою. Тепер залишилось лише позбавити політичної залежності ті країни, які ще купують бензин у Путіна.

"Андропов, Брежнєв, Хрущов, Сталін і Ленін на тому світі дивляться на це все і в такому шоці, що це важко уявити", - додав він.

Удари України по російських НПЗ та їх наслідки: думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначив, що удари України по нафтопереробних заводах Росії вже приносять видимі результати. За його словами, в окупованому Криму, Забайкальському окрузі та Читинській області вже спостерігаються проблеми з постачанням бензину. Фесенко також не виключив, що подібні атаки на НПЗ триватимуть, посилюючи тиск на економічну інфраструктуру Росії.

Удари по російських цілях - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону, водночас дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на території Чувашії вранці 27 вересня. За їхніми словами, удар нібито припав на нафтоперекачувальну станцію.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, що розташований більш ніж за 450 км від українського кордону.

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

