Дрони долетіли аж до Чувашії: після пекельної атаки зупинено стратегічний об’єкт

Ціллю атаки була нафтоперекачувальна станція поблизу селища Конар Цивільського округу.

ЗСУ поцілили по Чувашії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головне:

РФ заявила про атаку дронів у Чуваській Республіці 27 вересня

Роботу нафтоперекачувальної станції призупинено після атаки

Російська влада повідомила про атаку безпілотників на території Чувашії вранці 27 вересня. За їхніми словами, удар нібито прийшовся по нафтоперекачувальній станції. Деталі розповів у своїй заяві голова Чуваської Республіки Олега Ніколаєва у Telegram.

"Сьогодні вранці на території Чуваської Республіки було зафіксовано спробу застосування безпілотних літальних апаратів з боку України", - написав російський чиновник. відео дня

НПЗ-інфографіка / Главред

За його словами, ціллю стала нафтоперекачувальна станція поблизу селища Конар у Цивільському окрузі. Після інциденту її роботу призупинили.

"Загрози населенню немає, постраждалих немає. Завдано незначної шкоди. Роботу об'єкта призупинено", – додав Ніколаєв.

У що ще поцілили ЗСУ 27 вересня - втрати росіян від Генштабу

Наші воїни завдають військам Росії відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу, йдеться в заяві Генштабу ЗСУ.

"Втрати російських загарбників за минулу добу склали 970 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, бойову броньовану машину, 39 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 362 безпілотні літальні апарати, 91 одиницю автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів", - йдеться в заяві.

Удари по російським цілям - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 вересня в Росії пролунали вибухи в Краснодарському краї та Ростові-на-Дону, при цьому дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод (НПЗ).

Своєю чергою партизани Атеш повідомили про зухвалу операцію на військовій базі РФ. Здійснено диверсію в російській військовій частині неподалік тимчасово окупованого Бердянська.

Також ЗМІ розповіли про ймовірність передачі США Україні потужних ракет. Журналісти The Telegraph пишуть, що ракети Tomahawk "допоможуть переконати президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів".

Більше цікавих новин:

Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

