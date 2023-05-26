У Путіна намагаються замовчувати рейд на Білгородщину: експерт пояснив дії РФ

Пропаганда країни-агресора Росії применшує наслідки рейду добровольців на Білгородщину і намагається "заспокоїти" росіян, вважає Ігор Ейдман.

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У Путіна намагаються применшити в очах росіян рейд добровольців на Білгородщину - експерт / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Захід добровольців Росії до Бєлгородської області дезорієнтував російську пропаганду, яка намагається вселити своєму населенню, що все нібито в порядку. Тему не розкручує і Кремль. Україна буде застосовувати західну зброю, в тому числі і по території РФ, і американців це вже не бентежить. Про це заявив російський соціолог, автор книг Ігор Ейдман.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Путін навряд чи оголосить загальну мобілізацію на території РФ у зв'язку з вторгненням до Бєлгородської області. Москва не стала розкручувати тему заходу добровольців до регіоу, а пропаганда намагається показати, що "все добре".

"Ми бачимо, що цього не відбувається. Більш того, російська влада не стала цього разу розкручувати цю тему. Швидше, навпаки, адже спочатку пропагандистська машина була дещо дезорієнтована, а зараз вони намагаються применшити значення цієї події і запевнити населення в тому, що все добре", - зазначив Ейдман.

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Також він вважає, що якщо Україна буде використовувати зброю Заходу по території агресора, ніхто проти такого ходу виступати не буде.

"Кремль намагається це використати - вже зараз просувають інформацію, що нібито в цьому брали участь американські бронемашини. Але для цього, як я розумію, вже пізно, оскільки це вже нікого не збентежить. І, здається, американцям вже глибоко по барабану, де використовуються їхні бронемашини, на окупованих територіях України або на території країни-окупанта. Триває війна, і всі розуміють, що потрібно використовувати всі можливі механізми, напрямки, інструменти для досягнення перемоги. І Україна буде це робити, використовуючи, в тому числі, і західну зброю", - підкреслив Ігор Ейдман.

Військова операція добровольців Росії у Бєлгородській області

22 травня Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон Свобода Росії заявили про початок військової операції у Бєлгородській області.

Мета - звільнення регіону від влади режиму Володимира Путіна. Добровольці провели бої на КПП Грайворон, пройшли декілька населених пунктів і отримали трофейну техніку.

У Головному управлінні розвідки Міноборони вважають, що добровольці Росії проводили роботу з демілітаризації Бєлгородської області з метою створення там буферної зони для захисту українського кордону від російських окупантів.

В операції брали участь виключно громадяни РФ.

У Міноборони окупантів РФ 23 травня сказали, що російські війська та їхні спецпідрозділи нібито "знищили" сили і засоби добровольців на Білгородщині. У російському добровольчому корпусі попередили загарбників про удар у відповідь.

Дивіться відео, в якому Ягун оцінив сценарій походу добровольців Росії на Бєлгород:

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