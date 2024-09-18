В НАТО закликають відповісти на порушення РФ повітряного простору країн Альянсу

Деякі члени НАТО підтверджують гібридні атаки зі сторони Росії і наполягають на рішучій відповіді, а не просто занепокоєнні.

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НАТО має розглянути можливість збивати російські ракети / Колаж: Главред, фото: flickr, pixabay, U.S. Secretary of Defense

Країна-агресор Росія дедалі частіше викликає занепокоєння серед країн-членів НАТО, особливо на східному фланзі, зокрема через порушення повітряного простору. Через це деякі союзники просять НАТО прийняти рішення щодо надійної та скоординованої відповіді РФ.

Як пише Reuters, про це заговорив міністр оборони Румунії Анджел Тилвар. За його словами, Росія неодноразово влаштовувала провокації в Чорноморському регіоні, шляхом запуску ракет та безпілотників, що порушували простір декількох країн Альянсу.

Лише цього місяці Румунія та Латвія стали свідками того, як російські безпілотники залетіли на їхні території. А згодом росіяни використали стратегічні бомбардувальники для удару по цивільному зерновому судну у водах Чорного моря біля Румунії.

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"Країни бухарестської дев'ятки глибоко стурбовані неодноразовими вторгненнями російських безпілотників і ракет у повітряний простір НАТО, у Польщі, Румунії, Латвії, а також ескалацією напруженості на східному фланзі НАТО", — сказав Тилвар.

Через це вони вимагають відповіді Росії на рівні союзників та впровадження ротаційної протиповітряної оборони та комплексної моделі протиракетної оборони.

Польський колега румунського міністра Павел Залевський також наголосив на необхідності розгляду питання щодо знищення безпілотників РФ, які входять у повітряний простір союзників.

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Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Порушення повітряного простору країн НАТО

Нагадаємо, у липні Міністерство закордонних справ Литовської Республіки заявило про порушення повітряного простору країни літаком авіакомпанії країни-агресора РФ "Перемога". Він на близько хвилини затримався над Балтійським морем. У МЗС заявили, що викликали представника російського посольства і вручили йому ноту протесту стосовно цього інциденту.

Вже у вересні, під час російського обстрілу України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед", один із дронів перетнув повітряний простір Румунії. Міністерство національної оборони рішуче засудило російські атаки на українські цивільні об'єкти та інфраструктуру, назвавши їх невиправданими і такими, що порушують міжнародне право.

Раніше російські ракети, чи їхні фрагменти неодноразово залітали і на територію Польщі. Через що Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає пропозицію України щодо збиття ракет країни-агресора Росії в межах українського повітряного простору.

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