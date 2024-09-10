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Падіння дронів РФ у країнах НАТО: в Білому домі розставили крапки над "і"

Даяна Швець
10 вересня 2024, 11:19
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Це лише підкреслює небезпеку, яку зараз створила війна Путіна в Україні для всього європейського континенту.
У Білому дому відреагували на інцидент
У Білому дому відреагували на інцидент / коллаж: Главред, Фото: Getty Images, Фото: Associated Press

У Білому домі не залишилися осторонь ситуації з російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір Румунії та Латвії минулими вихідними. Такі дії агресора демонструють небезпеку від РФ, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Вони впали на території союзників. Це, на жаль, не нова подія, як це траплялося під час війни в Україні, де уламки ракет чи уламки безпілотників інколи потрапляли в бойовий і повітряний бій і приземлялися в сусідній країні. Ми за цим уважно стежимо", - заявив він.

Хто такий Джон Кірбі

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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Як підкреслив Джон Кірбі, США тісно співпрацюють з союзниками та партнерами щодо ситуації в регіоні.

"Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами щодо цього. Але це лише підкреслює небезпеку, яку зараз створила війна Путіна в Україні для всього європейського континенту. І той факт, що ландшафт безпеки змінився - не змінюється, не зміниться, але насправді змінився", - прокоментував спікер з США.

У підсумку, Кірбі підкреслив, що США роблять "все можливе, щоб Україна могла захистити себе".

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Падіння дронів на території НАТО - що відомо

В суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник - він виявився "Шахедом" з вибухівкою. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

8 вересня російські "Шахеди" перетнули кордон Румунії - дрони РФ перебувала на території Румунії майже годину, в прикордонних регіонах попередили про загрозу "падіння об'єктів", за даними Повітряних сил ЗСУ.

Згодом у МЗС зробили гучну заяву після падіння дронів РФ у країнах НАТО. Агресивні дії РФ виходять за межі України, підкреслив Андрій Сибіга.

Директор ЦПД Андрій Коваленко вважає, що Росія атакуватиме НАТО дронами все частіше. Річ у тім, що Альянс сам спонукає Москву до таких дій через свою мляву позицію.

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