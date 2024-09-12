Армія РФ спроможна напасти на НАТО: скільки часу залишилось в Альянсу

Міністр оборони Німеччини попередив, що РФ змінила розвиток економіки - це може означати намір напряму боротися із країнами Альянсу.

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Країнам НАТО слід бути готовими до можливого нападу РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay, Boris Pistorius

В перспективі майбутнього країна-агресор Росія буде спроможна атакувати країни НАТО, оскільки зробила ставку на військову економіку. Про це у Бундестазі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає "Укрінформ".

"Безпекова ситуація залишається в осяжному майбутньому дуже серйозною. Ми маємо виходити з того, що російська армія до 2026 року виросте більш ніж на 30%, до 1,5 млн солдатів. Росія зробила ставку на військову економіку та зможе, ймовірно, за кілька років підготувати своє військо так, що воно буде спроможне напасти на територію НАТО", - попередив він.

З огляду на це Німеччина робить усе можливе, щоб посилити обороноспроможність країни і продовжувати підтримку України у боротьбі проти агресора зараз.

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"Ще цього року ФРН передасть Києву, наприклад, чотири системи Iris-T і ще п’ять САУ Gepard, велику частину з обіцяних минулого тижня 12 гаубиць Panzerhaubitze 2000, бойових дронів, кількох тисяч боєприпасів для артилерії та танків, до 40 танків Leopard 1A5 і 20 БМП Marder", - заявив Пісторіус.

Однак інвестицій в оборону та армію потребує і сама Німеччина. Хоча військо зараз краще підготовлене до необхідності швидко реагувати на будь-яку загрозу, перелік потреб німецької армії залишається довгим.

Через загрозу зі сторони Росії у наступному році Німеччина планує виділити на потреби оборони і безпеки країни понад 75 мільйонів євро. Вперше понад 2% ВВП держави виділено саме на оборону, але у майбутньому і цей показник зростатиме.

Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

Агресія Росії проти членів НАТО

Нагадаємо, у Фінляндії помітили зростання кількості збоїв у роботі GPS. Більшість із них у роботі авіаційних і морських GPS та радарів походять з країни-агресора Росії. Найімовірніше, такі дії з боку РФ є ознакою гібридної війни проти країн-членів НАТО.

Раніше повідомлялося, що країна-агресор Росія, хоч і не соромиться відкрито заявляти про нібито готовність розпочати війну з країнами-членами НАТО, однак на практиці боїться відкритого протистояння проти Заходу. Тому Кремль вдається до гібридної кампанії - підпалів, кібератак, замахів і вбивств.

Напередодні експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар розповів, що безпосередньо й прямо атакувати одну з країн НАТО Росія не буде. Росія намагається розхитати НАТО зсередини і досягає в цьому певних успіхів.

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