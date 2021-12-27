У Байдена пригрозили Росії "небаченими" санкціями у разі вторгнення в Україну

При цьому віцепрезидент США Камала Харріс відмовилася розповісти, чи будуть санкції спрямовані безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна.
Віцепрезидент США Камала Харріс пригрозила Росії безпрецедентними санкціями у разі вторгнення російських військ в Україну.
Відповідну заяву вона озвучила в коментарі CBS News.
"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна вторгатися в суверенітет України, що ми повинні встати, і ми встаємо - за її територіальну цілісність", - відповіла політик.
Харріс додала, що США працює з союзниками з цього приводу.
"І ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше", - додала віцепрезидент США.
Водночас Харріс відмовилася розповісти, чи будуть зазначені санкції спрямовані безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна.
"Я не збираюся говорити про конкретні санкції, але ми роз'яснюємо це йому і ведемо прямі розмови", - додала вона.
читайте такожЧи зупинять санкції Росію: чому вчить історія
Як повідомляв Главред, раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що колективний Захід на чолі з США розглядає можливість повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову операцію проти Києва. Такі заходи позначаться на роботі бізнесу й життя населення. Вашингтон розглядає всі варіанти впливу на Росію у разі її військової атаки проти України.
Можливе вторгнення РФ в Україну
20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.
Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.
Читайте також:
- Посилення НАТО на Сході та зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в Україну
- Загроза удару РФ: у Путіна відповіли на питання про підготовку вторгнення в Україну
- Вторгнення Росії в Україну може початися з Азовського моря - The Washington Post
- Данілов пояснив, чи чекає Україна вторгнення РФ з боку Азова
- Загроза вторгнення військ Путіна в Україну: в НАТО заявили про проведення термінових переговорів з Росією
- У ЄС загрожують Росії масштабними санкціями у разі вторгнення в Україну