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У Байдена пригрозили Росії "небаченими" санкціями у разі вторгнення в Україну

27 грудня 2021, 07:24
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При цьому віцепрезидент США Камала Харріс відмовилася розповісти, чи будуть санкції спрямовані безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна.

Камала Харріс
Камала Харріс пригрозила РФ новими санкціями / Фото Reuters

Віцепрезидент США Камала Харріс пригрозила Росії безпрецедентними санкціями у разі вторгнення російських військ в Україну.

Відповідну заяву вона озвучила в коментарі CBS News.

"Ми дуже чітко розуміємо, що Росія не повинна вторгатися в суверенітет України, що ми повинні встати, і ми встаємо - за її територіальну цілісність", - відповіла політик.

Харріс додала, що США працює з союзниками з цього приводу.

"І ми дуже чітко заявили, що готові запровадити санкції, небачені раніше", - додала віцепрезидент США.

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Водночас Харріс відмовилася розповісти, чи будуть зазначені санкції спрямовані безпосередньо проти президента Росії Володимира Путіна.

"Я не збираюся говорити про конкретні санкції, але ми роз'яснюємо це йому і ведемо прямі розмови", - додала вона.

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Як повідомляв Главред, раніше заступник держсекретаря Вікторія Нуланд заявила, що колективний Захід на чолі з США розглядає можливість повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову операцію проти Києва. Такі заходи позначаться на роботі бізнесу й життя населення. Вашингтон розглядає всі варіанти впливу на Росію у разі її військової атаки проти України.

Можливе вторгнення РФ в Україну

20 листопада з'явилися нові дані розвідки США про можливе військове вторгнення РФ в Україну. Кремль не блефує, і залишилося зовсім небагато часу, щоби запобігти нападу на Україну, писало видання The New York Times.

Спікер Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати готуються до "непередбачених обставин" у зв'язку зі скупченням російських військ біля кордонів України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на Росію чекають наслідки у разі вторгнення в Україну, але військової підтримки Києву в Альянсі не нададуть.

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