Генсек Альянсу також назвав неприйнятною вимогу Москви відкотити НАТО до кордонів 1997 року.

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Рютте розкрив, що заважає Україні вступити до НАТО / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Коротко:

Кілька союзників, не лише США, стримують вступ України

Вимогу РФ про кордони НАТО 1997 року Рютте назвав неприйнятною

Мир, за Рютте, потребує перемир'я і гарантій безпеки

Вступ України до Альянсу гальмують кілька союзників, а не лише Сполучені Штати. Водночас в НАТО немає жодної країни, яка підтримувала б вимоги країни-агресорки Росії повернути Альянс до кордонів 1997 року. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте Рютте заявив 23 листопада в Берліні, відповідаючи на запитання парламентарів країн НАТО, передає Радіо Свобода.

Генсек нагадав про рішення Вашингтонського саміту НАТО 2024 року, на якому союзники підтвердили незворотність шляху України до Альянсу.

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"Це досі залишається нашою позицією. Це не означає, що це вже сталося. Зараз це питання знову виникає, тому що ми знаємо, що кілька союзників - не лише Сполучені Штати, а й інші - наразі стримують цей процес", - сказав він.

Як Рютте бачить шлях до миру в Україні

Генсек наголосив, що досягнення миру потребує роботи на двох рівнях: укладення довгострокового перемир'я або повноцінної мирної угоди та гарантування безпеки України після завершення бойових дій.

"Коли йдеться про мир в Україні, потрібно працювати на двох рівнях. Перший - це забезпечити довгострокове припинення вогню або, що було б краще, повноцінну мирну угоду. І для цього потрібна готовність обох сторін домовлятися. Не лише України, Європи та США, а й Путіна", - зазначив Рютте.

Він нагадав, що питання ширших безпекових домовленостей між Заходом і Москвою порушувалися й раніше - зокрема під час вступу Західної Німеччини до НАТО у 1955 році та об'єднання Німеччини у 1990 році. Тепер, за словами генсека, ця дискусія стосується безпеки України в майбутньому.

"І саме в цьому контексті все це питання знову виникає - у контексті забезпечення безпеки України в майбутньому. Як найкраще це зробити? „Коаліція охочих", яку очолюють французи, британці й німці, існує для того, щоб забезпечити: що б не сталося, якщо це не буде НАТО, тоді для України в майбутньому мають бути потужні гарантії безпеки, підкріплені Сполученими Штатами", - сказав генсекретар.

Вступ країн в НАТО / Інфографіка: Главред

Чому вимоги Росії щодо кордонів 1997 року неприйнятні для НАТО

Дискусії щодо безпекових інтересів різних сторін Рютте назвав нормальними. Однак вимоги Кремля повернути НАТО до конфігурації 1997 року, за його словами, для Альянсу неприйнятні.

"Ми всі абсолютно чітко розуміємо, що пропозиції, які Росія висунула у 2021 році, - по суті, щоб НАТО повернулося назад із нинішніх позицій до кордонів 1997 року, - є неприйнятними. І в НАТО немає нікого, хто вважав би це хорошою ідеєю", - наголосив генсекретар Альянсу.

Він також підкреслив, що рішення про розміщення й конфігурацію сил НАТО можуть ухвалювати виключно члени Альянсу.

"Лише союзники ухвалюють рішення щодо розміщення сил. І ніхто за межами НАТО. Тож це чіткі керівні принципи, обмежувальні рамки для дискусій, коли б не почалися більш предметні переговори за участю європейців", - заявив Рютте.

У грудні 2021 року Росія висунула США і НАТО вимоги щодо так званих гарантій безпеки: відмовитися від подальшого розширення Альянсу, зокрема від прийняття України, та обмежити розміщення військ і озброєнь у країнах, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Союзники ці вимоги відхилили, а під час переговорів в Абу-Дабі Москва, за даними Радіо Свобода, повернулася до них.

Чи погодиться Кремль відмовитися від вимоги щодо кордонів НАТО 1997 року

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний в інтерв'ю Главреду зазначив, що нинішня позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей.

"Нинішня позиція Кремля майже не залишає простору для домовленостей: НАТО має повернутися до кордонів 1997 року, Молдова повинна бути нейтральною, Україна - нейтральною і без війська. Такі вимоги Росія, очевидно, не зможе продати й реалізувати. Але якщо в Шеньчжені знайдуть модель, яка влаштовуватиме усіх і не дуже влаштовуватиме Україну, тиск на нас значно посилиться", - наголосив експерт.

Говорячи про тиск на Україну, Розумний звернув увагу, що останнім часом він помітно посилився на тлі численних варіантів можливих домовленостей.

"Він завжди існував. Просто останнім часом усе стало набагато інтенсивнішим: поїздки Віткоффа та Кушнера, різні варіанти домовленостей, обговорення можливого виходу з територій в обмін на вступ до НАТО. Це схоже на шулерську схему, в якій незрозуміло, хто кого й куди приймає", - пояснив Розумний.

Вступ України до НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, 17 листопада Рютте відмовився прямо відповісти на запитання про можливий обмін виходу ЗСУ з Донбасу на членство України в НАТО. Перед засіданням "Рамштайн-37" у Брюсселі генсек заявив, що не коментуватиме усі новини з перемовин.

Американська сторона мала кілька сценаріїв завершення війни. На закритих переговорах Кушнер і Віткофф пропонували членство в НАТО в обмін на вихід з Донбасу або заморозку фронту з гарантіями безпеки. Офіційно у Вашингтоні такі пропозиції не підтверджували.

Президент Володимир Зеленський також висловився про перспективи вступу. Він назвав повноцінне членство в НАТО найнадійнішою гарантією безпеки для України та Європи. За словами Зеленського, окрема українська армія без НАТО обійдеться дорожче.

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