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РФ через атаку на Україну відключать від світової фінсистеми: США попередили Москву про потужний удар

8 грудня 2021, 08:55

Нові санкції Вашингтона позначаться на житті жителів Росії, сказала Вікторія Нуланд.

Байден, переговори з Путіним
У Байдена пропонують ізолювати Росію від глобальної фінансової системи / Фото Reuters

Колективний Захід на чолі з США розглядає можливість повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову операцію проти Києва. Такі заходи позначаться на роботі бізнесу і житті населення. Вашингтон розглядає всі варіанти впливу на Росію за сценарію її військової атаки проти України. Про це заявила заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.

Під час слухань у Сенаті вона сказала про те, що Вашингтон і американські союзники розглядають можливість запуску проти Росії заходів, спрямованих на відрив держави від світової фінансової системи. Причому такі дії можуть позначитися не тільки на діяльності держави, а й на житті суспільства.читайте такожПідсумки перемовин Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та Кремлі

"Ми розмовляли про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу і народу", - зазначила Нуланд.

Також вона підкреслила, що якщо РФ все ж таки відключать від світової фінансової системи, російський бізнес і населення зіткнуться з проблемами під час подорожей і торгівлі. Вашингтон вивчає всі варіанти відповіді на можливе військове вторгнення Росії в Україну. Санкції впроваджуватимуться поетапно.

Позиція США щодо небезпеки вторгнення військ Росії в Україну

Держсекретар Ентоні Блінкен раніше сказав, що США запустять нові економічні обмеження проти Москви у разі військового вторгнення Росії в Україну. Вашингтон має намір вжити жорстких заходів, які не були задіяні у 2014 році.

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Американський дипломат, колишній посол в Україні Джон Гербст заявив, що США готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями проти РФ. Причому якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти української держави, на проект Північний потік-2 очікує крах.

7 грудня відбулися перемовини президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію біля українських кордонів і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення військової агресії проти України.

За підсумками перемовин Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.

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