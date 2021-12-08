РФ через атаку на Україну відключать від світової фінсистеми: США попередили Москву про потужний удар

Нові санкції Вашингтона позначаться на житті жителів Росії, сказала Вікторія Нуланд.
Колективний Захід на чолі з США розглядає можливість повністю ізолювати РФ від світової фінансової системи у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову операцію проти Києва. Такі заходи позначаться на роботі бізнесу і житті населення. Вашингтон розглядає всі варіанти впливу на Росію за сценарію її військової атаки проти України. Про це заявила заступниця держсекретаря Вікторія Нуланд.
Під час слухань у Сенаті вона сказала про те, що Вашингтон і американські союзники розглядають можливість запуску проти Росії заходів, спрямованих на відрив держави від світової фінансової системи. Причому такі дії можуть позначитися не тільки на діяльності держави, а й на житті суспільства.читайте такожПідсумки перемовин Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та Кремлі
"Ми розмовляли про заходи, рівноцінні повноцінній ізоляції Росії від світової фінансової системи з усіма наслідками для російського бізнесу і народу", - зазначила Нуланд.
Також вона підкреслила, що якщо РФ все ж таки відключать від світової фінансової системи, російський бізнес і населення зіткнуться з проблемами під час подорожей і торгівлі. Вашингтон вивчає всі варіанти відповіді на можливе військове вторгнення Росії в Україну. Санкції впроваджуватимуться поетапно.
Позиція США щодо небезпеки вторгнення військ Росії в Україну
Держсекретар Ентоні Блінкен раніше сказав, що США запустять нові економічні обмеження проти Москви у разі військового вторгнення Росії в Україну. Вашингтон має намір вжити жорстких заходів, які не були задіяні у 2014 році.
Американський дипломат, колишній посол в Україні Джон Гербст заявив, що США готові підтримати Київ військовою технікою і новими санкціями проти РФ. Причому якщо Росія все ж таки зважиться на військову операцію проти української держави, на проект Північний потік-2 очікує крах.
7 грудня відбулися перемовини президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна. Господар Білого дому засудив напружену ситуацію біля українських кордонів і пригрозив Москві новими економічними та іншими санкціями у разі посилення військової агресії проти України.
За підсумками перемовин Байдена і Путіна у Білому домі підкреслили, що США дійсно готові перейти до заходів впливу на Росію, які не застосовувалися на початку російсько-українського конфлікту.
Главред рекомендує:
- Над Росією нависла сокира нових санкцій США: чи змусить це Кремль відмовитися від наступу на Україну
- Кораблі, ПТРК і боєприпаси: Україна отримала від США потужну військову підтримку для стримування Росії
- США склали "до біса агресивний" пакет санкцій проти Росії - CNN
- Військова операція проти України загрожує Путіну поразкою: у Росії пояснили плани Кремля
- Залякування України і сценарій РФ щодо Донбасу: Ілларіонов заявив про підтримку у Байдена планів Путіна