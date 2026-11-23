Міська влада повідомляє про наслідки падіння уламків у кількох районах.

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Атака РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: скриншот

Що відомо:

Росія атакувала Київ ударними безпілотниками

Уламки впали в Голосіївському, Шевченківському та Печерському районах

У центрі столиці спалахнула пожежа

Російські війська вдень 23 листопада атакували Київ ударними безпілотниками. У кількох районах столиці зафіксували наслідки падіння уламків, попередньо, є постраждалі. Екстрені служби працюють на місцях. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося загоряння автомобілів на території об’єкта критичної інфраструктури. Екстрені служби вирушили на місце події.

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Також уламки впали в цетрі міста, в Шевченківському районі. Там загорівся автомобіль. За попередньою інформацією, є постраждалі. Медики прямують на виклик.

Крім того, у Печерському районі Києва внаслідок падіння уламків також загорівся автомобіль, повідомляють в КМВА.

Водночас очевидці повідомляють про ймовірне падіння уламків реактивного безпілотника "Герань" на Хрещатику. За попередньою інформацією, там також можуть бути постраждалі. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

ОНОВЛЕНО 15:59. У Шевченківському районі загоряння поширилося на житловий будинок. Наразі відомо про одного постраждалого, якому медики надають необхідну допомогу, повідомили в МВА.

За словами Кличка, у Шевченківському районі загорілися два автомобілі та перший поверх п’ятиповерхівки. Також пошкоджені балкони на 2–4 поверхах. Із будинку врятували двох людей, одна людина постраждала.

Пізніше в міськраді повідомили, що медики госпіталізували трьох постраждалих. Серед них - іноземний громадянин.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи можна повністю захистити міста від російських ударів: думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі наголосив, що стовідсоткового захисту від ракетно-дронових атак не існує. Водночас, на його думку, це не скасовує потреби захищатися всіма доступними засобами.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ні засобами протиповітряної оборони, ні інженерними спорудами. Але що ми маємо робити? Захищатися", - наголосив фахівець.

Гончар також нагадав, що тактика масованих ударів не нова для росії: подібні атаки агресор уже проводив восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об'єднаної енергосистеми України", - пояснив Гончар.

Атаки РФ на Київ та область - останні новини

Як писав Главред, вранці в понеділок, 23 листопада, у Києві пролунали вибухи. У столиці оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку реактивних дронів. За попередньою інформацією, у Подільському районі уламки впали на нежитлову будівлю без подальшого загоряння.

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий будинок у Димері Вишгородського району. За даними Тимура Ткаченка, кількість загиблих у Димері зросла до 10, а з-під завалів врятували 79-річну жінку. Вранці 23 листопада у ДСНС повідомили, що з-під завалів вилучено тіла 11 загиблих.

Пошукова операція в Димері тривала всю ніч. Увечері рятувальники витягли з-під завалів дитину - 7-річного Давида. Хлопчик провів під конструкціями майже 14 годин, його стан стабільний.

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