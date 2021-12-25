Загроза удару РФ: у Путіна відповіли на питання про підготовку вторгнення в Україну

Дмитро Пєсков / УНІАН

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання про підготовку Росією вторгнення в Україну.

За його словами, Москву безпідставно звинувачують у підготовці вторгнення. В ефірі каналу Росія 1 Пєскова попросили оцінити скупчення військової техніки і військ біля кордонів з Україною.

"Росія ніколи першою ні на кого не нападала", — заявив Пєсков.

Він підкреслив, що інформація про можливий напад Росії на Україну — порожнє і безпідставне нагнітання напруженості, а російська сторона нібито ні для кого не становить загрози.

За його словами, Москва докладає всіх можливих зусиль для врегулювання конфлікту на Донбасі і зберігає прихильність нормандському формату і Мінським угодам.

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РФ стягує війська на кордон України

Раніше американські видання The Washington Post і Politico повідомили про те, що Росія стягнула війська до кордонів України. В якості підтвердження своєї інформації журналісти продемонстрували супутникові знімки.

Діалог Байдена і Путіна відбувся 7 грудня. У Вашингтоні заявили, що господар Білого дому засудив концентрацію військ біля українських кордонів і підтримав Київ. При цьому він не обіцяв Москві гарантій щодо невступу України в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Президент Зеленський підкреслив, що Україна не готова відмовитися від курсу на НАТО в обмін на зниження ескалації на кордоні з боку Росії. За його словами, Київ не вірить обіцянкам і гарантіям Москви.

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