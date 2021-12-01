США пригрозили Росії новими санкціями через Україну

У разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.
США заявили, що будуть готові запровадити проти Російської Федерації економічні санкції. За словами Державного секретаря США Ентоні Блінкена, раніше про такі санкції вони не говорили.
Блінкен каже, що у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.
"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, мова йде про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - заявив Блінкен.
Зустріч Кулеби і Блінкена
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 2 грудня в Швеції він зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
"Завтра будемо в Швеції, там запланована зустріч з держсекретарем США. Ми не тільки звіримо свою інформацію про наміри Росії, але також і обговоримо три треки підтримки України", - сказав Кулеба.
Сам Блінкен також розраховує провести зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"У той час як ми ясно говорили з Москвою, ми також закликаємо Україну продовжувати проявляти стриманість", - сказав він, зазначивши необхідність бути готовими до провокацій Росії.
Він також заявив, що Вашингтон працює тісно з союзниками над можливими заходами у відповідь на дії РФ щодо України.
Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.
"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.
Читайте також:
- Німеччина закликала США відмовитися від санкцій проти Північного потоку-2-Axios
- Близько 30 російських дипломатів негайно висилають із США
- Повний крах Північного потоку-2: у США попередили Росію про удар у разі нападу на Україну