США пригрозили Росії новими санкціями через Україну

Ентоні Блінкен / Reuters

США заявили, що будуть готові запровадити проти Російської Федерації економічні санкції. За словами Державного секретаря США Ентоні Блінкена, раніше про такі санкції вони не говорили.

Блінкен каже, що у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.

"Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, мова йде про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - заявив Блінкен.

Зустріч Кулеби і Блінкена

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 2 грудня в Швеції він зустрінеться з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

"Завтра будемо в Швеції, там запланована зустріч з держсекретарем США. Ми не тільки звіримо свою інформацію про наміри Росії, але також і обговоримо три треки підтримки України", - сказав Кулеба.

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Сам Блінкен також розраховує провести зустріч з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

"У той час як ми ясно говорили з Москвою, ми також закликаємо Україну продовжувати проявляти стриманість", - сказав він, зазначивши необхідність бути готовими до провокацій Росії.

Він також заявив, що Вашингтон працює тісно з союзниками над можливими заходами у відповідь на дії РФ щодо України.

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

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