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У ЄС погрожують Росії масштабними санкціями у разі вторгнення в Україну

26 грудня 2021, 17:51
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Нові санкції проти РФ вже готові, каже Урсула фон дер Ляйен.

Росія, санкції
РФ загрожують нові санкції, заявили в ЄС

У Європейському Союзі заявили про те, що Росію чекають масштабні санкції у разі вторгнення в Україну, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Євросоюз хоче хороших відносин з Росією. Однак ЄС ставить їх у залежність від ситуації з Україною, підкреслила вона в інтерв'ю Le Journal du Dimanche.

Європейський чиновник уточнила, що "після будь-якої агресії проти України підуть санкції з масштабними наслідками".

"Вони готові. Європейські країни єдині і діють в координації з США і НАТО. Ми хочемо хороших відносин з Росією, але це залежить від її дій. Вона повинна припинити провокації", - додала Урсула фон дер Ляйен.

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Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність введення щодо Росії превентивних санкцій.

Як підкреслив він на брифінгу за результатами саміту Люблінського трикутника, введення нових обмежувальних заходів проти РФ необхідно для недопущення посилення ескалації з її боку.

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