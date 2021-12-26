Загроза вторгнення військ Путіна в Україну: в НАТО заявили про проведення переговорів з Росією

НАТО / Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вирішив скликати Раду Північноатлантичний Альянс-Росія 12 січня 2022 року.

Про це повідомляється на сайті НАТО, однак Москва ще не дала остаточну відповідь, але з нею ведуться переговори щодо термінів і формату зустрічі.

У МЗС Росії в той же час підтвердили, що така пропозиція була отримана і вони "відкриті до діалогу".

"Ми підтверджуємо готовність до прямого діалогу з НАТО щодо російського проекту домовленостей про гарантії безпеки Росії, що виключають подальше розширення Альянсу на схід і розміщення ударних систем озброєнь в безпосередній близькості від російських кордонів", - заявила представник російського МЗС Марія Захарова.

Рада НАТО-Росія

Разом з тим, за словами Олександра Грушка, заступника глави міністерства, склад російської делегації для зустрічі з представниками НАТО зараз опрацьовується.

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Для РФ важливо, щоб до неї увійшли високопоставлені військові, так як "мова йде про питання військової безпеки".

Якщо засідання все ж відбудеться, воно стане першим за два з половиною роки.

За даними ЗМІ, на цій зустрічі можуть підняти тему концентрації російських військ поблизу України, а також вимог РФ щодо нерозширення НАТО на схід.

Вимоги Росії до НАТО

Росія в середині грудня передала США проекти "договору про гарантії безпеки" і "угоди про заходи забезпечення безпеки" РФ і держав-членів НАТО. Росіяни зажадали відмовитися від прийому до Альянсу держав, що раніше входили до СРСР, зокрема України.

У РФ також чекали термінової відповіді від США щодо цього питання і припустили, що Штати будуть затягувати процес. Пізніше стало відомо, що вони розраховують отримати його вже в січні.

Обговорення України

В Альянсі пояснили, що планують обговорити питання, що мають стратегічне значення. Зокрема, проведуть щорічну зустріч з українськими, а також грузинськими колегами. З ними будуть спілкуватися про ситуацію в безпеці в країнах і про поточний прогрес в реформах, що стосуються оборони.

Інші теми засідання:

місія Північноатлантичного альянсу в Іраку;

місія Збройних сил в Косово;

аналіз ситуації в Афганістані;

Capstone - концепція бойових дій НАТО.

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