УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Посилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в Україну

20 грудня 2021, 16:07

США приготували серйозні санкції щодо Росії, сказала Крістіна Квін.

Україна США
США нададуть Україні військову техніку та додаткове озброєння у разі вторгнення Росії / УНІАН

Якщо Росія запустить сценарій військового вторгнення в Україну, США організують додаткові постачання військової техніки та оборонного озброєння Києву, а також нададуть підтримку країнам Північноатлантичного альянсу в Східній Європі. На Москву очікують і серйозні економічні санкції. Про це заявила тимчасово повірена у справах Штатів в Україні Крістіна Квін.

У інтерв'ю Суспільне вона розповіла про те, що у разі військової операції Москви проти Києва американці нададуть Україні додаткові партії оборонного озброєння і військову техніку. Держави Східної Європи також отримають допомогу.

читайте такожУкраїна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на "велику угоду" Росії та США"Якщо Росія здійснить неприйнятні дії проти України, то ми також постачатимемо в Україну більше обладнання і зброї. І, нарешті, ми забезпечимо, щоб наші союзники з НАТО, що межують з Україною, були повністю посилені", - зазначила Квін, уточнивши, що під постачанням озброєнь слід мати на увазі оборонну зброю.

Також вона підкреслила, що під час запуску військового сценарію Москви проти Києва США та Європа впровадять проти Росії новий пакет "надзвичайно жорстких" економічних обмежень.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico восени повідомили про нову концентрацію російських військ біля кордонів України. Для підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували відповідні супутникові знімки.

Реклама

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про 94 тисячі військових РФ біля кордонів України. У відомстві вважають, що Росія може збільшити контингент до 175 000, проте у Києві до такого сценарію готові.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що після діалогу Байдена та Путіна Росія посилила свою військову присутність біля українських кордонів. На його думку, військове вторгнення наразі малоймовірне, оскільки для проведення операції росіянам потрібно більше 500-600 тисяч військ.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що пересування військ РФ біля кордонів України пов'язане з нібито загрозою НАТО російським кордонам. У зв'язку з цим Москва вимагала проведення зустрічі Путіна з президентом США Байденом.

Перемовини Байдена та Путіна відбулися 7 грудня. За підсумками діалогу у Вашингтоні заявили, що Байден підтримав територіальну цілісність і суверенітет України, засудив маневри військ РФ біля українських кордонів, і не гарантував Москві неприєднання Києва до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не збирається відмовлятися від інтеграції до НАТО в обмін на відведення військ РФ від державних кордонів. За його словами, українська держава не вірить обіцянкам і гарантіям Кремля.

Главред рекомендує:

viber
новини Росії НАТО новини США новини України Христина Квін
Зараз ви переглядаєте новину «Посилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняФінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везіння Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: здійснення бажань і доленосна зустрічГороскоп на 2022 рік для Стрільця: здійснення бажань і доленосна зустріч Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоНайгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколо Легендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимЛегендарний салат Цезар на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторним Який продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідженняЯкий продукт стає краще після довгого зберігання в холодильнику - дослідження
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:19

Виклик лікаря додому і невідкладні випадки: українцям дали відповіді на важливі питання

17:16

Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимВідео

16:59

Оселедець замість сардини: українців попередили про обман з консервамиВідео

16:57

"Це ще не все": в СБУ зробили заяву про підозру ПорошенкуВідео

16:50

Напав з ножем посеред ночі: на Черкащині чоловік порізав чотирьох людей

Реклама
16:41

Дуда назвав проблему Путіна через НАТОВідео

16:35

Олег 'Фагот' Михайлюта показав повне фронтальне оголення в сауні

16:20

Вакциновані за кордоном українці також отримають 1000 гривень – ШмигальВідео

16:07

Посилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в УкраїнуВідео

15:56

Гороскоп на січень 2022 для всіх знаків Зодіаку: Левам – грошова удача, Скорпіонам – обман, Водоліям - щастяВідео

15:55

Торгівля з ОРДЛО та сприяння терористам: опубліковано підозру ПорошенкуВідео

15:44

"Кончіта - українська версія": актора Кварталу 95 Ігоря Ласточкіна розкритикували за жіночий образ

15:23

Коли Україна може вступити до НАТО, пояснив Зеленський

15:20

Жорстка вимога до Росії і жодних поступок: Польща закликала захистити Україну від нападу МосквиВідео

15:18

"Щоб думки не було про ескалацію": Зеленський запропонував вдарити по РФ новими санкціямиВідео

15:10

Порошенко оголосили підозру у державній зрадіВідео

15:06

Екотерористи прикриваються екологічними проблемами заради вимагання грошей - експерт

15:04

Завдяки "Великому будівництву" Хортиця визнана найкращим безбар’єрним туристичним об’єктом

14:56

Старт накопичувальної пенсійної системи: коли ухвалять законопроєкти, розповіли у РадіВідео

14:53

Які аналізи потрібно здати і які процедури пройти, щоб уберегти тіло від проблем: повний перелік

Реклама
14:50

Віталій Портніков. Війна через чотири тижні?Відеоблоги

14:50

"Будемо знати розташування" Зеленський оцінив загрозу перекидання ядерної зброї в БілорусьВідео

14:42

Зеленський заявив про захист Європи від агресивної політики КремляВідео

14:36

"Економічний паспорт" українця можуть розширити на пенсіонерів – АрахаміяВідео

14:32

Вартість цибулі злетить: українців попередили про ціновий рекордВідео

14:31

На що українці витрачають "тисячу Зеленського": рейтинг категорійВідео

14:28

Десяток яскравих фотолокацій та новорічна казка: село на Тернопільщині нарядили у гігантську гірляндуВідео

13:57

9 найгучніших розлучень знаменитостей в 2021 роціВідео

13:54

У Росії пригрозили НАТО війною, якщо Альянс продовжить "наступати на хворі точки"Відео

13:29

Слуга народу Зеленського пішла у відрив, Євросолідарність - друга: оприлюднено свіжий рейтинг партій

13:23

Ретроградна Венера 2021: Овнам - переживання, Дівам - випробування, Водоліям - інтригиВідео

13:21

Науковці назвали нетипову ознаку зараження Омікрон-штамом коронавірусуВідео

12:55

Найвдаліші новорічні зачіски 2022 за знаками зодіаку

12:51

Партія Порошенка обігнала Слугу народу: названо 5 партій, які потрапляють до Верховної Ради

12:37

Україну заморозить до -20: синоптик назвав дати і розповів, де буде найхолоднішеВідео

12:15

Любовний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Ракам – небезпечні спокуси, Дівам – пристрасний роман, Терезам - кризаВідео

11:58

Кандидати в президенти: Зеленський став лідером рейтингу та антирейтингу - опитуванняВідео

11:58

"Цілував і обіймав маму": жінка після 2,5 років повернула сина, якого утримували колишній чоловік і свекрухаВідео

11:49

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - труднощі, Ракам - успіх, Терезам - зміниВідео

11:46

Рішення ухвалять без зволікань: в РНБО оцінили шанси запровадження воєнного стану УкраїніВідео

Реклама
11:24

"Малолітки виявилися розумнішими": у Мережі пояснили, що не так з ковідною тисячеюВідео

11:09

Фінансовий гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Близнюкам - борги, Дівам - збитки, Скорпіонам - везінняВідео

10:33

Втрати в рази більші, ніж у 2014-му: командувач ВМС оцінив наслідки для РФ агресії проти України

10:29

У РФ висунули нову вимогу через Україну і погрожують НАТО "військовою відповіддю"Відео

10:26

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

10:20

"Баста=Путін": концерт Басти в Києві почався з фаєрів і гнівних гаселВідео

10:00

У Раді пояснили, яким буде механізм екологічного страхування для підприємств

10:00

Місячний гороскоп на тиждень 20-26 грудня: Овнам - обман, Ракам - недруги, Козерогам - удача у всьомуВідео

09:52

Мінімалка для пенсіонерів: українцям назвали мінімальний розмір пенсіїВідео

09:51

Міністр соцполітики пояснила, як самостійно перевірити розмір субсидії

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти