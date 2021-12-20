Посилення НАТО на сході і зброя Києву: США готують удар по РФ на випадок вторгнення в Україну

США нададуть Україні військову техніку та додаткове озброєння у разі вторгнення Росії / УНІАН

Якщо Росія запустить сценарій військового вторгнення в Україну, США організують додаткові постачання військової техніки та оборонного озброєння Києву, а також нададуть підтримку країнам Північноатлантичного альянсу в Східній Європі. На Москву очікують і серйозні економічні санкції. Про це заявила тимчасово повірена у справах Штатів в Україні Крістіна Квін.

У інтерв'ю Суспільне вона розповіла про те, що у разі військової операції Москви проти Києва американці нададуть Україні додаткові партії оборонного озброєння і військову техніку. Держави Східної Європи також отримають допомогу.

читайте такожУкраїна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на "велику угоду" Росії та США"Якщо Росія здійснить неприйнятні дії проти України, то ми також постачатимемо в Україну більше обладнання і зброї. І, нарешті, ми забезпечимо, щоб наші союзники з НАТО, що межують з Україною, були повністю посилені", - зазначила Квін, уточнивши, що під постачанням озброєнь слід мати на увазі оборонну зброю.

Також вона підкреслила, що під час запуску військового сценарію Москви проти Києва США та Європа впровадять проти Росії новий пакет "надзвичайно жорстких" економічних обмежень.

Війська Росії біля кордонів України

Американські видання The Washington Post і Politico восени повідомили про нову концентрацію російських військ біля кордонів України. Для підтвердження своїх відомостей вони продемонстрували відповідні супутникові знімки.

Реклама

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про 94 тисячі військових РФ біля кордонів України. У відомстві вважають, що Росія може збільшити контингент до 175 000, проте у Києві до такого сценарію готові.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про те, що після діалогу Байдена та Путіна Росія посилила свою військову присутність біля українських кордонів. На його думку, військове вторгнення наразі малоймовірне, оскільки для проведення операції росіянам потрібно більше 500-600 тисяч військ.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що пересування військ РФ біля кордонів України пов'язане з нібито загрозою НАТО російським кордонам. У зв'язку з цим Москва вимагала проведення зустрічі Путіна з президентом США Байденом.

Перемовини Байдена та Путіна відбулися 7 грудня. За підсумками діалогу у Вашингтоні заявили, що Байден підтримав територіальну цілісність і суверенітет України, засудив маневри військ РФ біля українських кордонів, і не гарантував Москві неприєднання Києва до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не збирається відмовлятися від інтеграції до НАТО в обмін на відведення військ РФ від державних кордонів. За його словами, українська держава не вірить обіцянкам і гарантіям Кремля.

Главред рекомендує: