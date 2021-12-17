У Байдена зробили заяву про неготовність Путіна до військового вторгнення в Україну

Американська розвідка вважає, що Путін всерйоз розглядає сценарій військового вторгнення РФ в Україну - Салліван / Reuters

Офіційний Вашингтон дотримуються точки зору, згідно з якою російський президент Володимир Путін наразі не прийняв рішення щодо можливого військового вторгнення Росії в Україну. Однак як вважають в американській розвідці, Москва дійсно розглядає такий сценарій. Про це заявив радник глави Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Під час свого брифінгу він розповів про те, що в Кремлі не ухвалили конкретного рішення з питання реалізації військової операції проти української держави.читайте такожДві вимоги США щодо Донбассу: у Байдена поставлять умову Росії щодо "угоди" – Bloomberg

"За нинішньою оцінкою уряду США, він (президент Росії Володимир Путін, - ред.) ще не прийняв рішення. У цьому з останнього тижня нічого не змінилося....",- зазначив Салліван.

Втім, за його словами, у Штатах "серйозно стурбовані" оцінкою американської розвідки щодо того, що "російський уряд всерйоз розглядає" сценарій розвитку подій, що передбачає можливість військового вторгнення в Україну.

Також він додав, що точної відповіді на це питання наразі немає.

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"Ми не можемо оселитися в голові якогось світового лідера, завжди є обмеження того, що ми знаємо, чи ні",-підкреслив Джейк Салліван.

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Проект договорів Росії та США з європейської безпеки

У п'ятницю, 17 грудня, Міністерство закордонних справ Росії опублікувало два документи, які були передані на розгляд Вашингтона. Йдеться про проект договору США і Росії про гарантії безпеки, а також проект угоди щодо заходів забезпечення безпеки Штатів, РФ і НАТО. Москва очікує на відповідні перемовини з Вашингтоном.

У документах йдеться про те, що Росія пропонує формально оформити гарантії Москві від Вашингтона щодо невступу України до Північноатлантичного альянсу і нерозширення блоку безпеки Заходу на схід.

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі сказала про те, що Вашингтон не буде вести перемовини з Москвою з питань європейської безпеки без держав Євросоюзу та країн-партнерів. Штати не готові йти на поступки в питаннях права держав на ведення вільної політики і самостійного визначення свого майбутнього.

В НАТО зробили заяву про те, що Альянс вже отримав ініціативи Росії. У колективному блоці безпеки Заходу дотримуються точки зору, згідно з якою будь-які перемовинри з Росією повинні ґрунтуватися на побоюваннях організації діями Москви і головних принципах європейської безпеки. У діалозі повинна брати участь і Україна.