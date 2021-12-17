Україна поза НАТО і блокада розширення Альянсу: у Байдена відповіли на" велику угоду " Росії і США

США не мають наміру вести перемовини з Росією щодо безпеки без участі Європи - Псакі / Reuters

США не підуть на консультації щодо гарантій безпеки без участі держав Євросоюзу та країн-партнерів. Захід не має наміру йти на поступки за головними принципами, на яких базується європейська безпека. Йдеться про суверенне право держав вести самостійну політику. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Як повідомляє Reuters, вона прокоментувала опубліковані Міністерством закордонних справ Росії документи, в яких йдеться про пропозиції Москви щодо проекту договорів, пов'язаних з США, Росією і НАТО щодо ситуації з гарантіями безпеки у Європі.

читайте такожПотужний сигнал Україні і нарада з Москвою: в НАТО оголосили про новий план безпеки ЗаходуЗа її словами, США відмовляються вести будь-які перемовини з питань європейської безпеки без держав ЄС і країн-партнерів. Захід не збирається йти на поступки за тими головними принципами, на яких базується безпека Європи. Держави мають суверенне право вести самостійну внутрішню і зовнішню політику без втручання третіх країн.

"Зазначу, що без наших європейських союзників і партнерів не вестимуться перемовини про європейську безпеку. Ми не поступимося ключовими принципами, на яких грунтується європейська безпека, включаючи те, що всі країни мають право самостійно визначати своє майбутнє і зовнішню політику без втручання ззовні", - підкреслила Джен Псакі.

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Проект договорів США і Росії з безпеки

Міністерство закордонних справ РФ у п'ятницю, 17 грудня, опублікувало ініційовані Москвою і передані Вашингтону проекти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди щодо заходи забезпечення безпеки Росії і НАТО. Російська держава очікує на початок перемовин з США щодо проектів угод.

У проектах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до блоку колективної безпеки Заходу. Також Москва і Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу один на одного.

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