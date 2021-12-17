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Ультиматум РФ: НАТО вимагає зняти напруженість стосовно України до початку переговорів

17 грудня 2021, 17:54
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Діалог з РФ повинен брати до уваги думку України, підкреслив Єнс Столтенберг.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозиції, спрямовані Росією на адресу Альянсу з приводу домовленостей, в яких пропонується зафіксувати відмову від прийому України до Північноатлантичного блоку.

Генсек НАТО заявив, що пропозиції Москви надійшли Альянсу, але подальші обговорення повинні стосуватися і дій Москви, що турбують НАТО, повідомляє AP.

У будь-якому діалозі з Росією "повинна також обговорюватися заклопотаність НАТО діями Росії, дискусія повинна ґрунтуватися на ключових принципах і документах європейської безпеки і супроводжуватися консультаціями з партнерами НАТО в Європі, наприклад, з Україною", сказав він.

Столтенберг каже, що 30 країн-учасниць Альянсу чітко дали зрозуміти, що якщо Росія прийме конкретні кроки щодо зниження напруженості, в НАТО будуть готові опрацьовувати заходи щодо зміцнення безпеки.

У свою чергу заступник генсека НАТО Мірча Джоане підкреслив, що Росія до проведення переговорів щодо гарантій безпеки повинна домогтися деескалації ситуації з Україною.

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"Росія повинна послабити напруженість з Україною до переговорів", - наводить у п'ятницю слова Джоане агентство Bloomberg.

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Ультиматум Москви

Нагадаємо, російський проект угоди Про заходи забезпечення безпеки РФ і держав-членів НАТО опубліковано в п'ятницю на сайті МЗС Росії.

Проект складається з дев'яти статей, що передбачає відмову НАТО від розширення, включаючи приєднання України, Ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя і Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої і меншої дальності в локаціях, звідки вони можуть вразити територію інших учасників.

  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru
  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru
  • Проект угоди РФ - НАТО
    Проект угоди РФ - НАТО mid.ru

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