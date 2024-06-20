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У Байдена дали добро: ЗСУ можуть бити зброєю США по РФ ще на одному напрямку

Олексій Тесля
20 червня 2024, 10:22
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Цей дозвіл дозволяє українцям вести вогонь у відповідь по позиціях ворога, пояснив Майкл Карпентер.
У Байдена дали добро: ЗСУ можуть бити зброєю США по РФ ще на одному напрямку
У США підтвердили право України бити американською зброєю по території РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони США, Офіс президента, 43 окрема механізована бригада

У Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для українських сил використовувати американську зброю на кількох напрямках.

ЗСУ можуть атакувати військові об'єкти РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України, заявив директор з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Майкл Карпентер, передає Укрінформ.

"Ми досить чітко заявили, що цей дозвіл щодо застосування (американської зброї - Ред.) дає змогу українцям вести вогонь у відповідь по російських позиціях прямо через кордон у Харківській області, а також Сумській області", - пояснив він.

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Представник Білого дому каже, що таким чином Росія буде позбавлена можливості ховати свої війська на своєму боці кордону, звідки вона атакує українську територію.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари західною зброєю по території РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може завдавати ударів по території РФ, щоб стримати наступ окупантів на Харківському напрямку, заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він зазначив, що йдеться про території поблизу Харківської області.

Нагадаємо, що Україна потужно вдарила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США. Відомо, що Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Як повідомлялося раніше, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії. Наразі на озброєнні України є така французька зброя як артилерійські установки CAESAR, TFR-1, броньовики VAB, а також крилаті ракети дальністю ураження до 250 км SCALP.

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