Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. При цьому іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.
Під час урочистостей з нагоди 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії Макрон, спілкуючись з пресою, лише зазначив, що ЗСУ мають право знищувати французьким озброєнням пускові установки ракет, якими Росія обстрілює Україну.
"Ми з українцями. Україні дозволено завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо уражати нашою зброєю мирних мешканців", - сказав французький лідер.
У заяві Макрона не було уточнень щодо радіусу можливих ударів по Росії. Наразі на озброєнні України є така французька зброя як артилерійські установки CAESAR, TFR-1, броньовики VAB, а також крилаті ракети дальністю ураження до 250 км SCALP.
Однак такі операції будуть обмежені, писали ЗМІ раніше, оскільки Україна все ще використовує Су-24. Тому військовим ВПС доведеться наблизитися до кордону, щоб запустити ці КР, а це зробить їх уразливими для російської ППО.
80-річчя з нагоди висадки військ союзників у Нормандії - що ще сказав Макрон
Макрон також оголосив, що Україна отримає в рамках чергового пакету допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5.
Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.
Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. Ця зустріч продовжить конференцію на підтримку України, яка відбулася в Парижі 26 лютого.
Очікується, що 7 червня українського лідера прийме у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. У Макрона заплановано також особисту зустріч із Джо Байденом після завершення урочистостей.
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