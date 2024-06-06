Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність

На озброєнні ЗСУ є французькі крилаті ракети дальністю до 250 км.

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Макрон "дав добро" на удари по Росії / Колаж Главреда. Фото: Мілітарний, ОП, 112

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив надання ЗСУ дозволу завдавати ударів по території Росії французьким озброєнням. При цьому іноземний лідер не уточнив дальності цих атак.

Під час урочистостей з нагоди 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії Макрон, спілкуючись з пресою, лише зазначив, що ЗСУ мають право знищувати французьким озброєнням пускові установки ракет, якими Росія обстрілює Україну.

"Ми з українцями. Україні дозволено завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо уражати нашою зброєю мирних мешканців", - сказав французький лідер.

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У заяві Макрона не було уточнень щодо радіусу можливих ударів по Росії. Наразі на озброєнні України є така французька зброя як артилерійські установки CAESAR, TFR-1, броньовики VAB, а також крилаті ракети дальністю ураження до 250 км SCALP.

Однак такі операції будуть обмежені, писали ЗМІ раніше, оскільки Україна все ще використовує Су-24. Тому військовим ВПС доведеться наблизитися до кордону, щоб запустити ці КР, а це зробить їх уразливими для російської ППО.

Коротко про Storm Shadow/SCALP EG / Інфографіка: Главред

80-річчя з нагоди висадки військ союзників у Нормандії - що ще сказав Макрон

Макрон також оголосив, що Україна отримає в рамках чергового пакету допомоги від Франції бойові літаки Mirage 2000-5.

Крім того, Франція планує підготувати повноцінну бригаду українських військових чисельністю 4500 тисяч осіб.

Нагадаємо, 6 червня президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа для зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном. Ця зустріч продовжить конференцію на підтримку України, яка відбулася в Парижі 26 лютого.

Очікується, що 7 червня українського лідера прийме у Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. У Макрона заплановано також особисту зустріч із Джо Байденом після завершення урочистостей.

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