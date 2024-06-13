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Які саме території РФ будуть під ударом американською зброєю: чітка відповідь Остіна

Ангеліна Підвисоцька
13 червня 2024, 17:57
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США дозволили Україні завдавати ударів американською зброєю лише по деяких територіях РФ.
Ллойд Остин, ВСУ
ЗСУ можуть бути по РФ біля Харківської області / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

Україна може завдавати ударів по території РФ, щоб стримати наступ окупантів на Харківському напрямку. Міністр оборони США Ллойд Остін розповів подробиці під час брифінгу за результатами "Рамштайну-23".

Журналістка запитала у міністра, по яких саме територіях РФ Україна може завдавати ударів американською зброєю. Остін одразу зазначив, що мова йде про території поблизу Харківської області.

"Україна може застосовувати американську зброю для ударів по Росії. Наша політика щодо застосування далекобійної зброї не змінилася. Але ЗСУ можуть відповідати на вогонь по наближених до Харківщини територіях. Українці це використають", - сказав Ллойд Остін.

відео дня

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун одразу акцентував на тому, що у РФ більше сил в особовому складі та техніки, однак це не означає, що Україна не зможе стримати ворога.

"Україна повернула собі понад 50% території, яку завоювали росіяни. З іншого боку, у них є можливості для того, щоб захистити себе, є оборонні лінії. Але це війна на виснаження, в якій українці можуть чинити спротив Росії. Росія має більше особового складу і техніки, але і втрат у них більше", - сказав Чарльз Браун.

Застосування зброї США по РФ - які будуть наслідки

Можливість застосовувати американську зброю для зниження ворожих сил на території РФ дасть серйозний ефект на полі бою, каже Остін.

"Росіяни змінили своє пересування. Немає серйозних проривів з боку Росії, це добре. І це те, що я бачу, це те, що (Браун сказав), що Україна посилює свої позиції і використовує їх так, як потрібно. З часом українці мобілізують більше людей, їх навчатимуть. Це матиме серйозний ефект на полі бою. Добра новина - що у нас є можливості надавати Україні необхідне озброєння", - пояснив міністр.

Наступ РФ на Харківщині - яка ситуація на передовій

Генерал Браун помітив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Харківському напрямку та не дати ворогу просунутись вперед.

"Щодо Харкова. Ситуація трохи стабілізувалася зараз у порівнянні з тим, що було декілька тижнів тому. Українці зосередилися на побудові захисних обʼєктів. Для українців це також означає переміщення сил для стримування РФ на Харківщині", - сказав Браун.

Нагадаємо, що Україна потужно запустила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США. Відомо, що Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність. Наразі на озброєнні України є така французька зброя як артилерійські установки CAESAR, TFR-1, броньовики VAB, а також крилаті ракети дальністю ураження до 250 км SCALP.

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