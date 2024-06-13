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Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів

Юрій Берендій
13 червня 2024, 17:53
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Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що російські окупанти активно відступають в районі Липців та Вовчанська, РФ перекидає резерви.
Росіяни масово відступають на Харківщині: в ЗСУ пояснили дії окупантів
РФ перекидає резерви, щоб зупинити відступ своїх військ / Колаж Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 38 окрема бригада морської піхоти

Російське військове командування перекидає максимальну кількість резервів та ресурсів на Харківський напрямок, щоб зупинити відступ власних військ. Про це в ефірі Еспресо повідомив військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За його словами, російські окупанти на Харківщині припинили будь-які спроби проводити наступальні дії на позиції Сил оборони України.

"Окупантів почали витискати й в районі Липців, і у Вовчанську. Зараз відомо, що ворог підтягує на цей напрямок резерви, тобто намагається максимально задіяти ті ресурси, які має, щоб мінімізувати відступ російських військ. Є у них якісь спроби заривання у землю, але на даному етапі це фрагментарні моменти", - зауважив військовослужбовець ЗСУ.

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Тимочко додав, що росіяни неподалік від лінії бойового зіткнення можуть залучати військову інженерну техніку для створення оборонних ліній. Однак, Сили оборони України активно знищують інженерну техніку РФ, кількість якої вже сягає десятків.

Він також зазначив, що втрати російських окупантів, згідно з даними Генштабу, за кілька тижнів скоротились із 1100-1300 військовослужбовців РФ до 900-950 ворожих солдатів за добу.

"Можемо говорити, що напруження є, інтенсивність є, резерви були задіяні, але ситуація складається так, що росіянам або доведеться витягати з РФ війська, які ще там є, або починати якусь мобілізацію, або попри накази російських генералів їхній наступ видихнеться", - резюмував Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Збройні сили України, ймовірно, зможуть повернути частину або всі території, які були захоплені росіянами під час їхнього наступу на Харків до кінця літа. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Українські захисники нанесли ракетні удари по позиціях на території Російської Федерації, звідки здійснювалися ракетні атаки на Харків. Ці удари допомогли зменшити кількість обстрілів міста. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У місті Вовчанськ Харківської області тривають важкі бої. Ситуація залишається напруженою по всьому анклаву, який був захоплений російськими окупантами. Про це повідомив речник Операційного штабу "Харків" Юрій Повх.

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