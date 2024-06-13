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Формується "підводна морська піхота": ситуація на острові Нестрига змінилася

Анна Косик
13 червня 2024, 17:47
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Росіяни останні тижні не полишали спроб відбити острів Нестрига, що на Херсонщині, однак зараз окупаційні війська змінили характер своїх дій.
Войска РФ, острова Херсонщины
На Херсонщині в районі острова Нестрига ворог взяв оперативну паузу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрін Google Maps

Війська країни-агресора Росії в районі острова Нестрига взяли оперативну паузу. Однак, це навряд чи означає, що вони відмовилися від задуму відбити позиції ЗСУ, розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в етері телеканалу FREEДОМ.

"Під островом Нестрига сьогодні формується "підводна морська піхота" Російської Федерації. Є певна оперативна пауза. Ворог проводить мінування, намагаються обстрілювати, зокрема й наші сили, які знаходяться на дніпровських островах. Але штурмові дії поки що тимчасово, я думаю, не проводять, готуються до нових дій", — сказав він.

Водночас Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Херсонщини завдяки плацдармам, де їм вдалося закріпитись. Ворог потерпає від постійних ударів, щодо наших позицій - в цілому ситуацію вдалося стабілізувати.

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"Контрбатарейна боротьба з нашого правого берега для ворога не залишає шансів на солодке життя. Так, обстріли Херсонщини щодня — це те, що болить. Гинуть люди, знищується інфраструктура. У будь-якому разі прийде той час, у цьому немає сумнівів, коли ці обстріли припиняться, бо буде наш рух уперед. Але поки що ми говоримо про стабілізацію лінії фронту, зокрема й на південному напрямку", — зазначив Братчук.

Прокоментував речник Української добровольчої армії Півдня і ситуацію в районі Роботиного. На даний момент село залишається "сірою зоною", але вона перебуває під вогневим контролем Збройних сил України.

"Дуже складно обороняти дійсно цю "сіру зону". Проте доводиться виконувати ці завдання, щоб ворог не зміг просунутися вперед", — запевнив Братчук.

Хто такий Сергій Братчук?

Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України.

З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Рух російських окупантів на фронті - що відомо

Нагадаємо, попри те, що ЗСУ контратакують окупантів та відбили першу хвилю наступу армії країни-агресорки Росії у Харківській області, загарбники продовжують посилювати свої позиції й готуються до другої хвилі наступу.

Раніше повідомляли, що російські окупаційні війська на українському кордоні в Сумській області мають накопичення сил, тому вони проводять там певні маневри. Однак чи наважиться ворог піти вперед - наразі невідомо.

Напередодні главком Сирський повідомив, що основні зусилля окупаційних військ РФ все ще зосереджені на Покровському та Курахівському напрямках. Тут ворогом зосереджено найбільшу кількість штурмових підрозділів зі складу восьми ударних бригад.

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війна в Україні ЗСУ російські війська
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