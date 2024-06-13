Рамштайн-23: США залишили Україну 'без новин' про нові Patriot

Напередодні ЗМІ писали, що США хочуть передати Україні "польську" батарею Patriot. Але у Варшаві дали категоричну відповідь.

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США працюють над забезпеченням ЗСУ можливостей щодо ППО / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, АрміяІнформ

Очільник Пентагону Ллойд Остін кілька разів наголосив, що країни-члени засідання "Рамштайн" зосереджені на забезпеченні України новими системами ППО, однак потім додав, що наразі йому нема що сказати з приводу передачі додаткових установок Patriot.

Напередодні The New York Times писала, що американський президент Джо Байден схвалив розміщення в Україні ще однієї ракетної установки Patriot. Цю систему мають нібито передати Києву з Польщі, де вона захищала ротаційні сили ЗС США, які повертаються на Батьківщину.

У Польщі вже відповіли категоричною відмовою. Глава президентського Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сєвєра назвав таке рішення "небезпечним".

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Варшава послалася на інциденти, коли російські ракети, уражаючи потім українську територію під час масованих ударів, залітали в повітряний простір Польщі. До слова, в жодному випадку ППО Польщі ці ракети не збивала, а лише спостерігала їхній проліт і повернення в Україну.

Поки що без нового дивізіону Patriot від США

Глава Пентагону Ллойд Остін зазначив, що Вашингтон не збирається передавати ЗРК Patriot з рук Польщі Україні

"Немає змін у нашому покритті Patriot у Польщі. Щоб дати Україні те, що потрібно, ми працюємо з іншими країнами", - сказав він.

Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін - американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник воєн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Міністр окремо заявив, що поки новин щодо нових Patriot для України в нього немає. Але всі партнери працюють над забезпеченням ЗСУ необхідних протиповітряних можливостей.

"У мене немає жодних заяв щодо батарей Patriot сьогодні. Але що можу вам сказати: я продовжую працювати над цим, і я перебуваю в постійному контакті з моїм українським колегою. І ми зробимо все можливе, щоб переконатися, що в українців є необхідні можливості, і що ми доставимо їх якомога швидше", - висловився Остін.

Глава Пентагону нагадав, що США вже надали Україні одну батарею Patriot і адміністрація Байдена "провела багато часу, закликаючи інших надати додаткові можливості" Україні.

Patriot - основні характеристики / Інфографіка Главреда

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