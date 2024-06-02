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Україна потужно запустила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США

Юлія Закрепа
2 червня 2024, 16:01
571
ЗСУ могли використовувати ці снаряди проти російських цілей на території України.
HIMARS, украинские военные
ЗСУ потужно вдарили HIMARS / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Після того, як США дали дозвіл на удари по території країни-агресорки Росії Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Штати забезпечують українців високоточними боєприпасами, зокрема авіаційними плануючими бомбами, крилатими ракетами "Гарпун", ракетами M30/31 для високомобільних ракетно-артилерійських систем і ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу, передає видання "Forbes".

ЗСУ могли використовувати ці снаряди проти російських цілей на території України. Однак, якщо вони уразили б об'єкти всередині Росії, Білий дім міг відмовити в майбутній допомозі.

відео дня

Україна потужно запустила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США
Що відомо про HIMARS / Инфографика: Главред

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

Forbes.com є частиною Forbes Digital, підрозділу Forbes Media LLC. До холдингу Forbes також входить частина RealClearPolitics. Разом ці сайти охоплюють понад 27 мільйонів унікальних відвідувачів щомісяця. Сайт Forbes.com працює під гаслом "Домашня сторінка для світових бізнес-лідерів" і в 2006 році був визнаний найбільш відвідуваним бізнес-сайтом у світі.

Forbes.com використовує "модель дописувачів", в якій широка мережа "дописувачів" пише і публікує статті безпосередньо на сайті.

У 2020 році Forbes отримав нагороду Webby People's Voice Award у номінації "Бізнес-блог/сайт".

Нагадаємо, що США дозволили бити HIMARS по РФ. Адміністрація президента США Джо Байдена послабила свою політику, пов'язану з обмеженнями на удари для України американською зброєю по території Росії.

Україна отримає додаткові установки HIMARS. Міністр оборони Німеччини зазначив, що перемога Путіна у війні проти України може заохотити інші автократичні режими, що загрожуватиме безпеці Європи.

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