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Туреччина сподівається, що Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів вже найближчими днями

27 квітня 2022, 13:30

Президенти РФ та України можуть зустрітися у Стамбулі – з такою пропозицією виступив Ердоган.

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Туреччина сподівається, що Путін і Зеленський сядуть за стіл переговорів вже найближчими днями/ Reuters, Офіс президента

У Туреччині сподіваються, що зустріч між президентом України Володимиром Зеленським і російським президентом Володимиром Путнім може відбутися уже найближчими днями.

За словами турецького міністра оборони Акара Хулусі, його держава прагне, щоб мир в Україні був досягнутий дипломатичним шляхом. Про це він заявив після зустрічі очільників оборонних відомств 40 країн на американській авіабазі Рамштайн, яка відбулася у вівторок, 26 квітня, пише Сumhuriyet.

Хулусі наголосив, що Туреччина уважно стежить за усім, що відбувається в Україні, і прагне зробити все, щоб не було трагічних наслідків. При цьому він зазначає, що потрібно відкрити шлях для дипломатії.

Очільник турецького оборонного відомства нагадав, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не один раз проводив зустрічі як із Путіним, так і з Зеленським. Халусі каже, що турецький лідер намагається підштовхнути президентів РФ та України до переговорів і хоче, щоб якнайшвидше був припинений вогонь.

"Хоча є певні труднощі, ми сподіваємося, що, можливо, з пропозиціями нашого президента вдасться зустрітися двом лідерам найближчими днями", – сказав очільник Міноборони Туреччини.

Крім цього, Туреччина підтримує і сприяє евакуації мирного населення України, додав Халусі.

Напередодні, 26 квітня, Ердоган зателефонував Путіну і запропонував йому провести перемовини із Зеленським у Стамбулі. Анкара акцентує увагу на важливості встановлення режиму припинення вогню, роботі гуманітарних коридорів, безпеці евакуації людей, і має намір продовжувати реалізацію роботи, спрямованої на завершення війни Росії та України.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той же час він зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме.

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