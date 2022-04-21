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Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах - МЗС

21 квітня 2022, 04:31

Вже після першого раунду переговорів від Києва надійшла пропозиція використовувати в якості гарантії 5-ту статтю Північноатлантичного пакту.

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Туреччина готова стати гарантом безпеки України / Фото: rudaw.net

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна готова стати гарантом безпеки України. Але в той же час голова зовнішньополітичного відомства зазначив, що 5-ту статтю НАТО в якості гарантії його країна не прийме, пише Hurriyet.

За словами Чавушоглу, спочатку Україна запропонувала низці країн, серед яких Туреччина, США, Великобританія, Канада, стати гарантами безпеки України. Вже після першого раунду переговорів від Києва надійшла пропозиція використовувати в якості гарантії 5-ту статтю Північноатлантичного пакту.

"США, Великобританія і Канада цей пункт відкинули. Звичайно, і Туреччина його не приймає. Про те, щоб відправити у разі конфлікту в Україні в країну турецьких солдатів не може бути й мови. Ми намагаємося зрозуміти, який варіант гарантій може бути ефективною альтернативою", - зазначив голова МЗС Туреччини.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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