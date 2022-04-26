УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Ердоган зателефонував Путіну і запропонував організувати зустріч із Зеленським у Стамбулі

26 квітня 2022, 18:46

Анкара має намір продовжити серйозну роботу над завершенням війни Москви проти Києва.

Ердоган Путін
Ердоган ще раз запропонував Путіну приїхати до Стамбулу на перемовини з Зеленським / Колаж Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну і запропонував йому провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі. Анкара акцентує увагу на важливості встановлення режиму припинення вогню, роботі гуманітарних коридорів, безпеці евакуації людей, і має намір продовжувати реалізацію роботи, спрямованої на завершення війни Росії та України.

Як повідомляє адміністрація турецького глави держави, Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, під час якої він знову запропонував президенту РФ провести перемовини з президентом України Зеленським у Стамбулі.

читайте такожНарод натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: у Зеленського очікують на конфлікт в країні-агресорі"Президент Ердоган повторив свою пропозицію підвищити стамбульський процес, важливий етап для перемовин між Росією і Україною, до рівня лідерів", - наголошується в повідомленні.

У Туреччині акцентували увагу на необхідності встановлення режиму перемир'я, забезпечення злагодженої роботи гуманітарних коридорів та безпечного проведення евакуації.

Турецький президент Ердоган має намір продовжити докладати максимальних зусиль для завершення війни і встановлення миру між Москвою та Києвом.

"Президент Ердоган зазначив, що продовження позитивної динаміки, досягнутої на стамбульських перемовинах з метою прокладання шляху до миру, принесе користь всім", - підкреслюється в повідомленні.

Дивіться відео ТСН - Зеленський різко закликав Путіна до перемовин

Зустріч Зеленського та Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна повинна перемогти Росію, у тому числі і в битві на Донбасі. Тоді Київ посилить свою перемовну позицію і зможе диктувати умови. За такої ситуації можливе проведення зустрічі Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що він готовий до прямих перемовин з російським главою держави Володимиром Путіним. За його словами, зустріч на вищому політичному рівні може відбутися у тому випадку, якщо буде хоча б мінімальний шанс зупинити війну. Зеленський на таких перемовинах має намір говорити про повернення російських військ на позиції до 24 лютого.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Зеленський та Путін не проти проведення двосторонніх перемовин. Однак для такої дискусії повинні скластися відповідні умови. Дипломат уточнив, що питання окупованих Криму та Донбасу залишаються найскладнішими.

Главред рекомендує:

viber
Володимир Зеленський Володимир Путін Реджеп Тайїп Ердоган війна Росії та України
Реклама
Популярне
Україну атакують грози і небезпечне явище після ВеликодняУкраїну атакують грози і небезпечне явище після Великодня Буде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для УкраїниБуде нова битва за Київ: астролог назвала небезпечний період і гороскоп для України Прикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Чому доля режиму Путіна вирішиться до 9 травняЧому доля режиму Путіна вирішиться до 9 травня У РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистівУ РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистів
Підтримайте Главред

Останні новини

19:22

Росія готує ракетний удар по Придністров’ю – українська розвідка

18:53

Навіщо Росії Україна і чим закінчиться війна – чат із Володимиром В'ятровичем

18:47

Путін збрехав Ердогану, що в Маріуполі не ведуться бойові діїВідео

18:46

Ердоган зателефонував Путіну і запропонував організувати зустріч із Зеленським у СтамбуліВідео

18:29

Ведмедю вирвали зуби: як бункерний фюрер перекреслив майбутнє РосіїПогляд

Реклама
18:05

Фронт на Одещині та відведення уваги від Маріуполя: в РНБО назвали мету провокації РФ у Придністров'їВідео

18:04

У Херсоні окупанти представили нового мера та губернатора: що про них відомоВідео

17:56

Принц Темряви зробив гучну заяву: Оззі Осборн прихистить українських біженців

17:37

Щедрі подарунки долі і неймовірне везіння: трьом знакам крупно підфартить в сонячне затемнення 30 Квітня

17:35

Тіна Кароль розповіла про заборону в'їзду в РФ: я туди і не збираласяВідео

17:21

У РФ відповіли на пропозицію України провести переговори в Маріуполі

17:11

Спецкор ТСН на 1+1 Наталя Нагорна отримала нагороду у Литві

16:58

Гороскоп на травень 2022 для Дів: великий прибуток, яскраве особисте життя і підвищення на роботіВідео

16:57

Алігатору "вибили ікла": десантники ЗСУ знищили ударний вертоліт РФВідео

16:55

ЗСУ підуть у контрнаступ на війська РФ, як тільки Захід надасть важке озброєння - АрестовичВідео

16:54

Українська акторка оголосила себе "мером" одного з міст на ЗапоріжжіВідео

16:50

Актриса "Сватів" розповіла, як відреагували її колеги на напад Росії на УкраїнуВідео

16:41

Місячний посівний календар на травень 2022: найкращі дні для садово-городніх робіт

16:34

Нові цілі для рашистів: Данілов назвав країни, які знаходяться під прицілом РФВідео

16:29

"Ми пишаємося, що ми росіяни": Гордон показав треш, який відбувається в російській глибинціВідео

Реклама
16:26

Через санкції партнерів України завантаженість портів рф впала на третину – Кубраков

16:17

Ураза-байрам 2022: дата, традиції та привітання до свята мусульман

16:08

Стратегія Путіна провалилася: чого чекати УкраїніПогляд

16:02

Квіти будуть великими та переживуть посушливе літо: як застосувати дріжджі в якості добрива

15:55

Сонячне затемнення в квітні 2022: коли відбудеться і чого від нього очікувати

15:49

Моторошна травма хребта: колишній друг Путіна розповів про здоров'я президента РФВідео

15:45

"Фейкова країна і фейкові перемоги": Подоляк викрив брехню РФ про "взяття" МаріуполяВідео

15:42

"Твоє обличчя, коли обміняв батю на Берци": Потап показав задоволених людей, які отримали жалюгідну компенсацію від Росії

15:41

"Безграмотна похмура орда в лаптях": Невзоров розвіяв міф про "велич" Росії

15:20

Вибухи у Затоці та "ПМР": РФ готує Придністров'ю сценарій ДонбасуВідео

15:19

"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в ІрпеніВідео

15:14

Захід не здасть Україну: експерт назвав умову перемоги у війні з РФВідео

15:05

Для росіян закривають турецькі курорти - ЗМІ

14:54

РФ завдала удару по Одеській області: потрапили в міст через Дністровський лиманВідео

14:51

"Ми в шоці від вашої сили духу": Ірена Карпа розповіла, в якому захваті французькі генерали від ВСУВідео

14:51

Гороскоп на травень 2022 року для Левів: велике кохання, прибуток і багато радощів життяВідео

14:23

Бійня в дитсадку: у РФ чоловік розстріляв дітей і виховательку

14:12

Поки живий Путін, Росія ні про що не пошкодуєПогляд

13:57

Обкласти податками та запровадити квоти: Польща запропонувала вдарити по нафті та газу РФВідео

13:32

Осадча серйозно поставилася до ідеї Горбунова усиновити дитину - пара вже дізнається про процедуру

Реклама
13:30

Окупанти змушують жінок шпигувати за ЗСУ і погрожують розстрілювати дітейВідео

13:01

"І все буде добре": підсумки благодійного великоднього концерту гурту "Океан Ельзи"

12:59

Хлопчик і дівчинка потрапили під обстріл: у Донецькій області рашисти вбили двох дітей

12:49

3-річна зірка соцмереж і учасник Голосу країни-12 заспівали з гуртом Океан Ельзи у київському метроВідео

12:40

За два місяці війни в Україні Росія втратила танків на два роки вперед - WSJ

12:05

Чому Україна ризикує назавжди потрапити до боргової ямиПогляд

11:53

У РФ насмішили розміром подачки вдовам знищених в Україні рашистівВідео

11:53

Україна має право атакувати територію Росії - міністр оборони Британії

11:37

Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів"Відео

11:28

Десятки "двохсотих", техніка і навіть трофей: окупантам влаштували "гарячий прийом" під ЗапоріжжямВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти