Ердоган зателефонував Путіну і запропонував організувати зустріч із Зеленським у Стамбулі

Ердоган ще раз запропонував Путіну приїхати до Стамбулу на перемовини з Зеленським / Колаж Reuters

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зателефонував главі Кремля Володимиру Путіну і запропонував йому провести перемовини з президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі. Анкара акцентує увагу на важливості встановлення режиму припинення вогню, роботі гуманітарних коридорів, безпеці евакуації людей, і має намір продовжувати реалізацію роботи, спрямованої на завершення війни Росії та України.

Як повідомляє адміністрація турецького глави держави, Ердоган провів телефонну розмову з Путіним, під час якої він знову запропонував президенту РФ провести перемовини з президентом України Зеленським у Стамбулі.

читайте такожНарод натисне на режим Путіна - Росія досягне дна: у Зеленського очікують на конфлікт в країні-агресорі"Президент Ердоган повторив свою пропозицію підвищити стамбульський процес, важливий етап для перемовин між Росією і Україною, до рівня лідерів", - наголошується в повідомленні.

У Туреччині акцентували увагу на необхідності встановлення режиму перемир'я, забезпечення злагодженої роботи гуманітарних коридорів та безпечного проведення евакуації.

Турецький президент Ердоган має намір продовжити докладати максимальних зусиль для завершення війни і встановлення миру між Москвою та Києвом.

"Президент Ердоган зазначив, що продовження позитивної динаміки, досягнутої на стамбульських перемовинах з метою прокладання шляху до миру, принесе користь всім", - підкреслюється в повідомленні.

Дивіться відео ТСН - Зеленський різко закликав Путіна до перемовин

Зустріч Зеленського та Путіна

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк казав, що Україна повинна перемогти Росію, у тому числі і в битві на Донбасі. Тоді Київ посилить свою перемовну позицію і зможе диктувати умови. За такої ситуації можливе проведення зустрічі Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський 20 квітня заявив, що він готовий до прямих перемовин з російським главою держави Володимиром Путіним. За його словами, зустріч на вищому політичному рівні може відбутися у тому випадку, якщо буде хоча б мінімальний шанс зупинити війну. Зеленський на таких перемовинах має намір говорити про повернення російських військ на позиції до 24 лютого.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Зеленський та Путін не проти проведення двосторонніх перемовин. Однак для такої дискусії повинні скластися відповідні умови. Дипломат уточнив, що питання окупованих Криму та Донбасу залишаються найскладнішими.

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