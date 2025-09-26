Це вже спричинило різке зростання світових цін на дизель, враховуючи, що його запаси вже були обмеженими.

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

Які наслідки ударів по російській інфраструктурі

Чому це не подобається президенту США

Удари України по російській енергетичній інфраструктурі стали серйозним викликом для Москви, але їхні наслідки помітні і для світових ринків.

Як зазначає колумніст Reuters Рон Буссо, атаки збіглися з моментом, коли мають набути чинності нові західні санкції, що значно ускладнило ситуацію для РФ.

Через пошкодження нафтопереробних заводів у РФ введено часткову заборону на експорт дизельного пального до кінця 2025 року, а також продовжено заборону на експорт бензину. Це спричинило різке зростання світових цін на дизель, враховуючи, що його запаси вже були обмеженими.

Росія втратила мільярди доларів експортної виручки: тільки продажі дизеля приносили до 5,3 млрд доларів на місяць. Кремль, за словами автора статті, ретельно прораховував цей крок, адже обмеження вдарили не тільки по доходах бюджету, а й по глобальному енергетичному ринку.

Санкції Європи і США від самого початку будувалися так, щоб обмежити доходи Москви, але не викликати глобального цінового шоку. Саме тому було заборонено імпорт значної частини російської нафти, але не повністю перекрито її потік. Натомість запровадили цінові обмеження, які зрештою послабили ефект тиску з огляду на розширення "тіньового флоту" танкерів, що використовуються Росією для обходу санкцій.

На думку Reuters, занадто успішні удари України можуть викликати невдоволення президента США Дональда Трампа. Різке зростання світових цін на паливо неминуче б'є по американських споживачах і може ускладнити внутрішній економічний порядок денний Білого дому. Саме тому у Вашингтоні балансують між підтримкою Києва і контролем за наслідками атак для глобального ринку.

інфографіка, НПЗ в Росії, НПЗ / Главред

Вдалі операції України проти РФ - останні новини

Як писав Главред, 21 вересня вперше в історії українські спецпризначенці з підрозділу ГУР МО України "Призраки" знищили два російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Одночасно було уражено і багатоцільовий вертоліт Мі-8 на території тимчасово окупованого Криму.

24 вересня спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони "Примари" знищив у тимчасово окупованому Криму два російські літаки Ан-26, а також вразив ворожі радіолокаційну станцію надводного стану і берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

25 вересня Сили оборони України збили російський літак Су-34 на Запорізькому напрямку. Ворожий винищувач-бомбардувальник здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжю, із застосуванням керованих авіабомб.

